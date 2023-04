Vitor Roque comemora gol em Athletico x ISJ (Crédito: Valquir Aureliano)

O centroavante Vitor Roque, 18 anos, faz um início de temporada arrasador pelo Athletico Paranaense e pela seleção brasileira. O jogador tem participado diretamente de um gol a cada 72 minutos em campo, em média. O cálculo considera os oito jogos pela seleção brasileira sub-20, a partida pela seleção principal e as seis atuações pelo clube.

No total, Vitor Roque ficou em campo por 939 minutos nesta temporada, em 15 jogos diferentes, com dez gols marcados e três assistências.

OS NÚMEROS DE VITOR ROQUE EM 2023

PELO ATHLETICO

6 jogos

3 jogos como titular

3 jogos como substituto

4 gols

2 assistências

315 minutos em campo

52 minutos para participar de um gol

PELA SELEÇÃO SUB-20

8 jogos

7 jogos como titular

1 jogo como substituto

6 gols

1 assistência

599 minutos em campo

85 minutos para participar de um gol

SELEÇÃO PRINCIPAL

1 jogo

0 jogo como titular

1 jogo como substituto

0 gol

0 assistência

25 minutos em campo

Pelo clube, Vitor Roque só teve a oportunidade de jogar uma partida inteira uma vez em 2023 – foi na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina. Nas demais, ou foi substituído ou entrou como substituto.

Na seleção brasileira sub-20, disputou o jogo inteiro (90 minutos) em cinco rodadas do Sul-Americano Sub-20. Ele foi campeão e artilheiro do torneio, com seis gols.

COMPARAÇÃO

No Athletico, Vitor Roque vem disputando posição com Pablo. O jogador de 30 anos tem participado diretamente de um gol a cada 97 minutos em campo – foram nove gols e duas assistências em 16 jogos (1069 minutos no gramado).