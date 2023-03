O técnico Ramon (ao centro) conversa com jogadores da seleção brasileira, com Vitor Roque à esquerda (Crédito: Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro)

O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, fez nessa terça-feira (dia 21) um treino de preparação para o amistoso contra o Marrocos, que será sábado às 19 horas (de Brasília), em Tânger. Uma das novidades foi o atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense, como titular.

A formação foi Ederson; Emerson Royal, Eder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Junior e Vitor Roque.

Ao longo da atividade, o técnico colocou Raphael Veiga na vaga de Paquetá e Antony no lugar de Rodrygo.

A formação reserva teve Weverton (Mycael), Arthur, Bremer, Robert Renan e Renan Lodi; João Gomes, André e Raphael Veiga; Antony, Rony e Yuri Alberto.

Vitor Roque e Mycael, ambos de 18 anos, pertencem ao Athletico Paranaense e vão desfalcar o clube na partida de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, domingo, contra o Maringá, na Arena da Baixada.

A seleção brasileira também conta com o lateral-esquerdo Renan Lodi, revelado na base do Athletico, e com o meia Raphael Veiga, revelado no Coritiba e que se destacou pelo Furacão. O goleiro Weverton (Palmeiras) e o ponta Rony (Palmeiras) também brilharam com a camisa do Athletico.

SUB-20

Andrey e Vitor Roque foram destaques da seleção brasileira sub-20 na conquista do Sul-Americano da categoria, no início de 2023, sob o comando de Ramon Menezes.