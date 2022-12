Athletico na Libertadores 2022 (Crédito: Franklin de Freitas)

O Athletico está no Top 10 do futebol da América do Sul. O clube atingiu a sétima colocação no ranking da Conmebol, que é atualizado anualmente. Em 2021, o Furacão terminou em 12º lugar nessa listagem e agora subiu cinco posições.

O ranking atualizado da Conmebol (Crédito: Divulgação/Conmebol)

O ranking é utilizado para definir os cabeças de chave no sorteio da Copa Libertadores. O sorteio da fase de grupos será em 22 de março, após o término das fases preliminares da Libertadores. A primeira fase terá os confrontos definidos já nesta quarta-feira (dia 21).

O Athletico tem vaga garantida na fase de grupos e deve ficar no Pote 1 do sorteio, junto com os demais cabeças de chave: River Plate, Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Nacional, Independiente del Valle e Olimpia.

Os melhores da América do Sul (Crédito: Divulgação/Conmebol)

CRITÉRIOS

O ranking da Conmebol leva em consideração o desempenho do clube nas últimas 10 edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana (entre 2013 e 2022). O coeficiente histórico entre 1960 e 2011 também é considerado. Clique aqui para ver o ranking na íntegra.

PERFORMANCE

Os resultados das últimas dez Libertadores contam para o ranking. O campeão ganha 1.000 pontos. Uma eliminação na fase preliminar rende apenas 25 pontos. Resultados mais recentes contam mais. A pontuação é reduzida a cada ano. Por exemplo, um bom desempenho na edição 2022 tem peso maior que na edição 2013. A edição de 2022 tem peso 1. Há uma redução de 0,1 a cada edição. Em 2021, a pontuação tem peso 0,9. Em 2013, fica em 0,1. Por exemplo: uma equipe que somou 1.000 pontos na Libertadores de 2021 soma, no último ranking, somente 900 pontos, enquanto os mesmos 1.000 pontos obtidos em 2013 desta vez têm peso 0,1 e contam somente 100. O sistema é semelhante para a Sul-Americana, com a mesma redução a cada ano. Nessa competição, o bônus para o campeão é de 600 pontos.

COEFICIENTE HISTÓRICO

O ranking da Conmebol também leva em consideração os desempenhos dos times nas Libertadores de 1960 a 2012 e nas Sul-Americanas de 2002 a 2012. Esse coeficiente histórico dá 100 pontos para cada título nesse período (1960 a 2012), 50 para vices e 30 para semifinalistas. Há também 8 pontos por vitória e 4 pontos por empate da fase de grupos em diante. Na Sul-Americana, os pontos correspondem a 60% dos que são destinados à história da Libertadores. Ou seja: 60 pontos para campeões, 30 para vices e assim por diante.

O ATHLETICO

Nos últimos dez anos, o Athletico disputou cinco edições da Libertadores: foi vice em 2022, caiu nas oitavas em 2020, 2019 e 2017, e na fase de grupos em 2014.

Nas últimas dez edições da Copa Sul-Americana, o Athletico foi bicampeão (2018 e 2021) e chegou às quartas de final em 2015. Antes desse período, dosputou mais cinco edições: semifinalista em 2006, 1ª fase em 2007, 2009 e 2011 e oitavas em 2008.