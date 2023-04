Paulo Turra (Crédito: Robson Mafra)

O Athletico Paranaense alcançou sua maior série invicta no século, com 20 jogos sem perder. Foram duas partidas pelo Campeonato Brasileiro 2022, uma pela Copa Libertadores 2023 e 17 pelo Campeonato Paranaense 2023. São 16 vitórias e quatro empates nessa série.

Até então, a maior série invicta do Athletico no século havia sido registrada entre dezembro de 2003 e abril de 2004, com 19 partidas, todas sob o comando do técnico Mário Sérgio.

Já a maior sequência de invencibilidade da história ocorreu em 1982.

A SÉRIE ATUAL

A sequência invicta atual começou em 9 de novembro de 2022 — empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, pela 37ª rodada do Brasileirão. Em seguida, vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, pela mesma competição. Os dois jogos foram sob o comando do técnico Felipão, que virou diretor técnico ao término da temporada. Em 2023, Paulo Turra assumiu como técnico e liderou o Furacão na conquista invicta do Paranaense 2023 – algo que não ocorria no clube desde 1936.

A série invicta de 2022/23

Atlético-GO 1×1 Athletico – Brasileiro 2022

Athletico 3×0 Botafogo – Brasileiro 2022

Rio Branco 0x4 Athletico – Paranaense 2023

Aruko 1×2 Athletico – Paranaense 2023

Athletico 1×0 Maringá – Paranaense 2023

Athletico 3×1 Foz do Iguaçu – Paranaense 2023

São Joseense 2×3 Athletico – Paranaense 2023

Athletico 5×0 Azuris – Paranaense 2023

Athletico 1×1 Coritiba – Paranaense 2023

Cianorte 0x1 Athletico – Paranaense 2023

Athletico 3×1 Operário – Paranaense 2023

Athletico 1×0 Cascavel – Paranaense 2023

Londrina 0x1 Athletico – Paranaense 2023

São Joseense 2×5 Athletico – Paranaense 2023

Athletico 4×0 São Joseense – Paranaense 2023

Maringá 0x2 Athletico – Paranaense 2023

Athletico 1×0 Maringá – Paranaense 2023

Cascavel 1×2 Athletico – Paranaense 2023

Alianza Lima 0x0 Athletico – Libertadores 2023

Athletico 0x0 FC Cascavel – Paranaense 2023

MÁRIO SÉRGIO

Sob o comando do técnico Mário Sérgio e com Fernandinho no seu primeiro ano como profissional, o Athletico ficou invicto por 19 jogos, entre dezembro de 2003 e abril de 2004. Foram dois jogos pelo Brasileirão 2003, três na campanha do título da Copa Sesquicentenário 2003 e 14 pelo Paranaense 2004, com 13 vitórias e seis empates.

Mário Sérgio, que faleceu em 2016, no acidente aéreo da Chapecoense, assumiu o comando do Athletico no fim do primeiro turno do Brasileiro de 2003. Pegou o time na zona de rebaixamento e fez uma boa campanha no segundo turno, terminando em 12º lugar entre os 24 participantes. O elenco contava com os atacantes Dagoberto, Ilan e Alex Mineiro, com os meias Adriano Gabiru, Jadson e Fabrício, com os volantes Kleberson e Alan Bahia, com os laterais Alessandro e Luisinho Netto, com os zagueiros Rogério Corrêa e Igor e com o goleiro Diego.

Em 2004, o Athletico ganhou o reforço do centroavante Washington. Mário Sérgio continuou no comando da equipe e fez grande campanha no Paranaense, chegando invicto à final, após 15 vitórias e um empate. A única derrota ocorreu no jogo de ida da final, no Couto Pereira, por 2 a 1 para o Coritiba. No jogo de volta, na Arena da Baixada, empate em 3 a 3, com o título ficando com o Coxa.

A série invicta de 2003/04

Athletico 2×2 Vasco da Gama – Brasileiro 2003

Capão Raso 0x0 Athletico – Sesquicentenário 2003

Paysandu 2×2 Athletico – Brasileiro 2003

Athletico 4×0 Capão Raso – Sesquicentenário 2003

Athletico 2×1 Coritiba – Sesquicentenário 2003

Athletico 2×0 Prudentópolis – Paranaense 2004

Athletico 4×0 Francisco Beltrão – Paranaense 2004

Malutrom 1×3 Athletico – Paranaense 2004

Coritiba 1×1 Athletico – Paranaense 2004

Athletico 3×0 Paraná Clube – Paranaense 2004

Iraty 1×3 Athletico – Paranaense 2004

Athletico 4×0 Rio Branco – Paranaense 2004

Athletico 2×0 Cianorte – Paranaense 2004

Roma 1×2 Athletico – Paranaense 2004

Athletico 2×2 Iraty – Paranaense 2004

Malutrom 1×5 Athletico – Paranaense 2004

Athletico 2×0 União Bandeirante – Paranaense 2004

Londrina 1×1 Athletico – Paranaense 2004

Athletico 3×1 Londrina – Paranaense 2004

A MAIOR DA HISTÓRIA

Em 99 anos de história do Athletico, a maior sequência invicta durou 27 jogos e aconteceu entre abril e setembro de 1982. O técnico Geraldo Damasceno comandava um time com o goleiro Roberto Costa, o meia Nivaldo e a dupla de ataque Assis e Washington.

A série sem derrotas teve um amistoso e 26 jogos pelo Campeonato Paranaense, com 15 vitórias e 12 empates. A sequência fez parte da campanha da campanha do título paranaense de 1982.

A série de 1982

Sel. Guarapuava 1×2 Athletico – Amistoso

Paranavaí 1×1 Athletico – Paranaense

Athletico 2×1 Matsubara – Paranaense

Coritiba 0x0 Athletico – Paranaense

Athletico 3×1 Grêmio Maringá – Paranaense

Athletico 1×0 União Bandeirante – Paranaense

Londrina 1×1 Athletico – Paranaense

Athletico 1×1 Colorado – Paranaense

Athletico 2×0 Toledo – Paranaense

Pato Branco 1×3 Athletico – Paranaense

Operário 1×1 Athletico – Paranaense

Athletico 1×1 Cascavel – Paranaense

Athletico 2×0 Operário – Paranaense

Athletico 4×0 Grêmio Maringá – Paranaense

Athletico 2×0 Paranavaí – Paranaense

Toledo 1×1 Athletico – Paranaense

Coritiba 0x2 Athletico – Paranaense

Athletico 5×3 Operário – Paranaense

Athletico 0x0 Colorado – Paranaense

Cascavel 0x0 Athletico – Paranaense

Athletico 2×1 Grêmio Maringá – Paranaense

União Bandeirante 1×1 Athletico – Paranaense

Athletico 2×1 Pato Branco – Paranaense

Londrina 0x1 Athletico – Paranaense

Matsubara 0x0 Athletico – Paranaense

Athletico 4×0 Operário – Paranaense

Athletico 1×1 Colorado – Paranaense