Thiago Andrade (Crédito: Divulgação/Gustavo Oliveira/athletico.com.br)

O ponta Thiago Andrade, 22 anos, é o novo reforço do Athletico Paranaense. O clube confirmou a contratação por empréstimo, válido até o fim de 2023, cedido pelo New York City, da Major League Soccer, a principal liga dos Estados Unidos. O jogador tem vínculo com a equipe da América do Norte até o final de 2024.

Thiago Andrade chegou a Curitiba nessa segunda-feira (dia 3) passou por exames médicos e assinou contrato.

CARREIRA

Destro que atua na ponta-esquerda, Thiago Andrade fez as categorias de base no Fluminense, no XV de Jaú e no Portimonense (Portugal). Terminou a fase de formação no Bahia, onde teve as primeiras chances como profissional, em 2020. Somou um gol em 12 jogos pelo Bahia.

Em abril de 2021, o jogador foi comprado pelo New York City por US$ 1,7 milhão. No mesmo ano, foi campeão da Major League Soccer, com quatro gols e uma assistência em 22 jogos (nove como titular). No total, entre 2021 e 2023, o jogador acumulou 71 jogos (30 como titular), 12 gols e cinco assistências pelo clube dos Estados Unidos.

Em 2023, o brasileiro só foi utilizado em quatro dos sete jogos do New York City na temporada. E só foi titular uma vez. Marcou um gol – foi na vitória por 3 a 2 sobre o DC United, do técnico Wayne Rooney e do centroavante Benteke.

CHEGADA

“Mudar de país neste momento se deve principalmente ao projeto que o Athletico oferece”, destaca Thiago Andrade. “Fiquei muito feliz em vir para cá. O Athletico é um grande clube, que tem uma estrutura acima da média. Algo que nunca vi parecido em toda a minha carreira. Venho para buscar mostrar meu trabalho, ajudar o clube. Entregar o meu melhor para nossa equipe”, planeja.

O jogador vai utilizar o número 19 na camisa de jogo.

CARREIRA

Thiago Andrade nasceu em Araras (SP), cidade que fica a 174km da capital paulista. Os primeiros passos no futebol foram ainda nos primeiros anos de infância, nas equipes de iniciação do União São João, clube da sua cidade natal.

“Um dos grandes incentivadores da minha carreira foi meu pai. Ele foi a peça-chave”, agradece Thiago Andrade ao se lembrar desse início. “Ele me levava para todos os cantos. É um cara super trabalhador também, uma pessoa especial”, continua ao se referir com carinho ao pai, Sr. Marinaldo.

O próximo passo da carreira foi em Jaú, ainda no interior de SP. Com idade de juvenil, chegou a disputar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo time paulista. Não demorou muito para despertar interesse de alguns dos principais clubes do país e do futebol do exterior.

Aqui no Brasil, passou pelas equipes de formação do Fluminense (RJ) e do Bahia (BA) antes da primeira saída ao estrangeiro. Defendeu o Portimonense, equipe do sul de Portugal. Por lá, atuou no Campeonato Nacional Sub-23 em 2019. No mesmo ano, retornou ao Brasil para as equipes de formação do Bahia.

Estreou como profissional justamente quando defendia o Bahia, em 6 de janeiro de 2021, durante partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Em março de 2021, foi negociado com o New York City FC, dos Estados Unidos, que detém os direitos econômicos do jogador.

“Comecei muito novo no futebol”, enfatiza Thiago Andrade. “E conforme fui crescendo, fui percebendo que poderia acreditar nesse sonho. Tive que amadurecer muito cedo na minha vida. Venho de família humilde, que depende de mim. Por isso, minha expectativa aqui no Athletico é muito grande. Quero dar o meu melhor sempre”, promete.

RETORNO AO BRASIL

Thiago Andrade se mostra motivado com os desafios que tem pela frente com o Athletico Paranaense Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Competições que ele sonha acrescentar com as duas que obteve nos Estados Unidos.

O jogador vê no Rubro-Negro a oportunidade de seguir se desenvolvendo e evoluindo na carreira. “Todo atleta sonha em jogar uma competição como a Libertadores”, destaca Thiago Andrade. “É um campeonato de alto nível, com vários jogadores de destaque que sempre estão buscando esse título e entrar para a história”, comenta.

“Por isso, o torcedor pode esperar de mim muito foco, muita determinação”, continua o atacante. “Vou fazer o meu máximo para ajudar minha equipe a ganhar jogos, buscar conquistar os títulos. É tudo o que importa para mim neste momento”, completa.

THIAGO ANDRADE

Nome completo: Thiago Eduardo de Andrade

Posição: atacante

Data de nascimento: 31/10/2000 (22 anos)

Cidade em que nasceu: Araras (SP)

Dominância: destro

Número da camisa: 19

Clubes como profissional:

2023: Athletico Paranaense

2023: New York City

2022: New York City

2021: New York City

2021: Bahia

2020: Bahia

Títulos como profissional por equipes:

2022: Campeão da Campeones Cup com o New York City

2021: Campeão da MLS com o New York City