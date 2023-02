Kaique Rocha (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense anunciou a contratação do zagueiro Kaique Rocha, o quarto reforço do clube para 2023 – antes chegaram os laterais Madson e Fernando e o centroavante Arriagada. Com 21 anos de idade, o jogador chega ao clube após passagens por Santos, Internacional e pela Sampdoria, da Itália.

Com 1,95 m de altura, passa a ser o jogador mais alto do atual elenco do Athletico Paranaense, superando o atacante Rômulo (1,93 m), o goleiro Bento (1,91) e o zagueiro Pedro Henrique (1,88).

Em entrevista coletiva, há duas semanas, o técnico Paulo Turra chegou a citar a estatura do elenco. “Temos uma equipe com uma característica. Não temos uma equipe tão alta”, disse, ao responder sobre a dificuldade do time em se defender nas bolas altas.

KAIQUE

“O Athletico Paranaense é um clube gigante, que vem conquistando títulos importantes e chegando à decisão de várias competições”, elogia Kaique Rocha. “Vejo um projeto muito bom aqui. Vivi na Itália. E o Athletico é um clube de uma grande estrutura, equivalente à dos clubes europeus. Tenho ambição de ganhar títulos aqui, de poder colocar meu nome na história do clube”, afirma.

Kaique Rocha assinou contrato válido até o final de 2026.

CARREIRA

Kaique Rocha é natural de Taboão da Serra (SP). Com 13 anos, ingressou nas Categorias de Formação do Santos FC.

“Comecei a jogar num campo de terra, na frente da minha casa. Tinha cinco anos de idade”, lembra Kaique Rocha. “Eu era um menino muito agitado. E meu pai começou a me levar para os campos para gastar essa energia que eu tinha. Foi a partir daí que tudo começou, que começou a minha paixão pelo futebol”, conta ele.

No Santos, passou por todas as equipes de formação até chegar ao elenco principal santista em novembro de 2018. Tinha apenas 17 anos de idade à época, algo pouco comum para um zagueiro. Serviu também a Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20 no período.

Em 2020, Kaique Rocha foi transferido para a Sampdoria, da Itália. Estreou como profissional justamente pelo time italiano, em 27 de outubro daquele ano.

“Nos dois anos em que estive na Itália, pude aprender muito”, comenta. “Aprendi bastante também com o Claudio Ranieri, que para mim é um dos melhores técnicos em sistema defensivo”, afirma.

O brasileiro também atuou em competições de juniores pela Sampdoria antes de retornar ao Brasil e ser emprestado ao Internacional. Defendeu a equipe de Porto Alegre (RS) entre agosto de 2021 e dezembro de 2022.

ESTILO DE JOGO

Destro, o zagueiro atua tanto pela esquerda quanto pela direita na linha de defesa. “O zagueiro hoje em dia é uma peça muito importante na construção de jogo de uma equipe”, analisa Kaique Rocha. “Gosto muito de observar os melhores da minha posição. Aprender com eles. Por isso, procuro desenvolver minha qualidade técnica, minha saída de jogo. Também sou um jogador alto, que procura ter um bom jogo aéreo. Mas também sou um zagueiro veloz. Essas são algumas das minhas virtudes. Mas acima de tudo, podem esperar que vontade em campo nunca vai faltar da minha parte”, garante.

DESAFIO

“A disputa por posição é dentro do campo. Fora dele, é sempre de suma importância um querer ajudar o outro”, declara Kaique Rocha. “Fico muito feliz em poder trabalhar ao lado de bons profissionais como o Thiago Heleno, que é uma referência na posição”, diz.

KAIQUE ROCHA

Nome completo: Kaique Rocha Lima

Posição: zagueiro

Data de nascimento: 28 de fevereiro de 2001 (21 anos)

Cidade em que nasceu: Taboão da Serra (SP)

Altura: 1,95m

Dominância: destro

Clubes como profissional : Santos, Sampdoria, Inter e Athletico