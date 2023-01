Arriagada (Crédito: Divulgação/José Tramontin/athletico.com.br)

O Athletico Paranaense anunciou nessa segunda-feira (dia 2) o primeiro reforço para a temporada 2023. Trata-se do centroavante chileno Luciano Arriagada, 20 anos e 1,84 m de altura. Ele assinou contrato com vínculo válido até dezembro de 2025. Ele estava livre no mercado após deixar o Colo-Colo, do Chile.

O lateral-direito Madson é outro que já está contratado pelo Athletico. No entanto, o jogador ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube.

Revelado na base do Colo-Colo, Arriagada disputou três partidas pelo sub-20 do Chile em 2020. Em 2021, foi convocado para a Copa América e chegou a entrar em um jogo – atuou nos 21 minutos finais do empate com o Uruguai.

Arriagada estreou como profissional em 2021 e disputou 13 jogos pelo Colo-Colo naquele ano – apenas um como titular. Marcou dois gols. No total, ficou apenas 188 minutos em campo na temporada. Ou seja, a média é de um gol a cada 94 minutos – o equivalente a um gol por jogo.

Em 2022, o centroavante quase não jogou. Entrou como substituto em apenas em dois jogos – ficou em campo por apenas 53 minutos. Não fez gols. O centroavante titular do Colo-Colo era o argentino Lucero (30 anos, ex-Velez Sarsfield), que somou 24 gols e 6 assistências em 39 jogos na temporada.

No Athletico, Arriagada vai disputar posição com Pablo e Vitor Roque.

ENTREVISTA

“Sempre fui um homem que gosta de grandes desafios. E quando surgiu a oportunidade de vir ao Athletico Paranaense, não pensei duas vezes”, contou Arriagada, para o site oficial do Athletico. “Eu me sinto muito identificado com o Brasil, pela alegria e forma como jogam futebol. Tinha um sonho de jogar bem no Chile e depois vir para cá. Por isso, estou muito feliz por estar aqui e pronto para fazer parte desta família que é o Furacão”, destacou.

Nascido em Lota, uma cidade de 40 mil habitantes no Chile, Arriagada falou sobre suas origens. “Lota é uma cidade muito humilde, de gente trabalhadora. Valores que sempre levo para onde vou”, disse. “Não basta ter talento. Você sempre será recompensado se trabalhar muito. E assim tenho feito. É por isso que hoje estou aqui no Athletico Paranaense”, afirmou.

O jogador está no Colo-Colo desde os 9 anos de idade. “Foram dez anos da minha vida no Colo-Colo, clube que me formou e que deu minha alma como jogador”, comentou Arriagada. “Sou um jogador que ama o futebol. E quando defendo minha equipe, faço isso da melhor maneira possível. Dou o melhor de mim sempre. É isso que tento transmitir também aos meus companheiros, aos torcedores”, destacou.

“Vi muitos vídeos da torcida do Athletico e fiquei impressionado”, disse Arriagada. “Imagino que vai ser um momento muito especial quando eu tiver a oportunidade de jogar diante deles. Por isso, estou muito ansioso em poder treinar, poder trabalhar ao lado dos meus companheiros e tão logo estar pronto para poder dar alegria a todos eles”, declarou.

“Conquistar muitas coisas com a Seleção Chilena é um dos meus sonhos. É por isso que estou aqui. Por isso também que aceitei este desafio no Athletico Paranaense”, afirmou Arriagada. “Creio que aqui no Athletico Paranaense vou melhorar muito, vou aprender muito. Vou crescer muito como jogador. Qualquer jogador sonha com sua seleção. E obviamente, este é também um dos grandes sonhos da minha carreira”, concluiu.

O ELENCO DO ATHLETICO PARA 2023

Goleiros: Bento, Léo Linck e Mycael

Zagueiros: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Matheus Felipe

Laterais–direitos: Khellven e Madson

Laterais–esquerdos: Abner e Pedrinho

Volantes: Fernandinho, Alex Santana, Cittadini, Erick, Hugo Moura, Christian e Bryan García

Meias: Terans e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio, Vitinho, Cuello, Marcelo Cirino e Jajá

Ponta/centroavante: Rômulo

Centroavantes: Pablo, Vitor Roque e Arriagada

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Goleiro: Gabriel Grando (Grêmio)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

Ponta: David (Internacional)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro) e Luan Patrick (América-MG)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Zagueiro: Walber* (ABC)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt* (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes* (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton* (Chapecoense), Paulo Victor* (Ituano) e Daniel Cruz* (Juventude)

Centroavante: Mingotti* (Operário)

*Emprestados pelo Athletico para outros clubes

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (futebol europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco), Luan Patrick (Vasco, Bahia, Bologna ou Fiorentina), Lucas Halter* (Goiás) e Edu* (Goiás) e Nico Hernández* (futebol colombiano)

Volante: Christian* (Cruzeiro, Vasco e Fluminense), Pablo Siles* (Sport ou CSA) e Erick (Internacional)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo), Denner (CRB) e Bruno Leite (Joinville)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax), Julimar* (Náutico), Fabinho* (CRB), Yago* (Vila Nova)

Centroavante: Bissoli (Botafogo ou Al-Ahly-EGI)

*Possíveis empréstimos do Athletico para outros clubes

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)