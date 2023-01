Athletico 1×0 Guarani (Crédito: Divulgação/Matheus Afonso/athletico.com.br)

O Athletico Paranaense está na terceira fase da Copa São Paulo de Juniores. A vaga foi garantida ontem, com a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, em Barretos (SP), pela partida em eliminatória simples da segunda fase. O gol da vitória foi de Kevin. Na próxima fase, também em eliminatória simples, o Furacão vai pegar o Grêmio (a partida está prevista para sábado (14) ou domingo (15) e a tabela será divulgada em breve pela Federação Paulista de Futebol).

O gol que deu a vaga ao Furacão foi marcado por Kevin, na segunda etapa.

O JOGO

O técnico Juca Antonello usou os seguintes jogadores na partida: Gabriel Pereira; Ataíde, Arthur Zanella, João Gabriel e Vinicius Kauê (Leonardo Derik); Pierre (Murilo), Juninho e Danielzinho (Dudu); Juan Torres (Vitor do Carmo), Kevin (Gustavo Braga) e Athyrson (Lautaro).

A primeira chance da piazada rubro-negra veio aos 9’. Kevin arriscou de fora da área. A bola passou à direita do gol do Guarani.

O Guarani respondeu aos 15’, em um toque perigoso de cabeça de Tití.

Os times criavam chances. No minuto seguinte, foi a vez do Rubro-Negro quase marcar. Athyrson recebeu passe em profundidade, mas o chute parou no goleiro Álvaro.

Aos 27’, quem apareceu bem foi Gabriel Pereira, espalmando um chute cruzado.

Depois de um primeiro tempo muito equilibrado, a piazada do Caju cresceu no segundo tempo. Logo aos 5’, Danielzinho cobrou falta no travessão!

Aos 17’, saiu o gol rubro-negro. Depois de uma grande jogada pela direita, Kevin recebeu na área e finalizou para as redes! 1 a 0!

Dois minutos depois, Danielzinho quase marcou o segundo em uma jogada em velocidade.

O domínio era rubro-negro, que teve mais chances para ampliar a vantagem. Aos 31’, Lautaro bateu de primeira, mas parou no goleiro Álvaro.