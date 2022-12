Christian (Foto: Franklin de Freitas)

O Vasco queria o volante Christian, do Athletico. O Fluminense queria. O Cruzeiro queria, e quase levou. Mas o jogador, de 21 anos, vai para o Bahia para a próxima temporada. Ele se apresenta ao clube baiano neste domingo (25), após o Natal.

Vasco, Fluminense e Cruzeiro tinham intenção de negociar um empréstimo de Christian, com valor de compra fixado no contrato. A negociação com o clube mineiro chegou a ficar avançada. Já o Bahia teria feito uma oferta de de US$ 3 milhões (R$ 15,45 milhões na cotação atual), segundo o Globoesporte.com. E vai assinar com o jogador por cinco anos. O clube baiano, assim, ganhou a concorrência para levar o jogador.

Em 2022, Christian não conseguiu se firmar como titular absoluto, mas vinha atuando regularmente. Disputou 20 jogos (14 como titular) nos primeiros sete meses da temporada. Em julho, porém, sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar meses afastado. Depois disso, só entrou em três partidas, somando apenas 76 minutos em campo depois da contusão.

Para 2023, o Athletico conta com os volantes Fernandinho, Alex Santana, Hugo Moura, Erick e Bryan García, além dos novatos Juninho (19 anos), Pierre (20 anos) e Kawan (20).

Revelado na base do Furacão, Christian é o volante com mais gols pelo clube nas últimas sete temporadas, ficando à frente de Bruno Guimarães (hoje no Newcastle United) e do lendário Lucho González (que começou a carreira de técnico em 2022). Nos últimos dez anos, Christian só ficou atrás de Hernani (hoje com 28 anos e no Reggina, da Itália).

VOLANTES-ARTILHEIROS



Do Athletico Paranaense desde 2013