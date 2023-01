O atacante Renan Viana (Crédito: Divulgação/Athletico)

O Athletico Paranaense estreia nesta terça-feira (dia 3) às 15 horas na Copa São Paulo de Junior. A novidade será o técnico Juca Antonello, 43 anos, contratado no início de dezembro. Juca foi meio-campista e jogou no Deportivo La Coruña, da Espanha, na temporada 2009/10, atuando junto com o lateral-esquerdo Filipe Luís (hoje no Flamengo) e com o meia Andrés Guardado, que defendeu o México nas Copas de 2006, 10, 14, 18 e 22.

Como técnico, o último trabalho de Juca foi no Ceará. Foi promovido a treinador do time principal nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2022.

OS JOGOS DO ATHLETICO

Grupo 7 (sede em Barretos)

Athletico x Picos-PI — 3 de janeiro (terça) 15h

São Bento x Athletico — 6 de janeiro (sexta) 15h

Barretos x Athletico — 9 de janeiro (segunda) 15h

O Athletico terá quatro baixas na Copa São Paulo. O zagueiro Dourado, o volante Carlos Eduardo ‘Biro’ e o atacante Emersonn estão em recuperação de lesões e não viajaram para Barretos. O goleiro Mycael está com a seleção brasileira, que se prepara para o Sul-Americano Sub-20, e também desfalca o Furacão na Copinha.

O elenco conta com quatro jogadores que já atuaram no profissional: o zagueiro João Vialle, os laterais Ataíde e Vinicius Kauê e os volantes Juninho e Pierre.

A provável escalação para a estreia é Gabriel Pereira; Ataíde (Arthur Zanella), João Vitor, João Vialle e Vinicius Kauê; Juninho, Pierre, Braga e Kevin; Chiqueti e Renan Viana.

ELENCO DO ATHLETICO NA COPINHA

Goleiros: Leandro Filipe e Gabriel Pereira

Defensores: João Vialle, João Vitor, João Gabriel e Dudu Cruz

Laterais: Ataíde, Vinicius Kauê, Léo Derick e Arthur Zanella

Meio–campistas: Juninho, Kevin, Pierre, Wellington, Braga, Danielzinho e Murilo

Atacantes: Athyrson, Vitor do Carmo, Renan Viana, Chiqueti e Juan Gabriel