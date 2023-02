A goleira Renata, do Athletico (Crédito: Divulgação/Athletico)

O time feminino do Athletico Paranaense conheceu nesta quinta-feira (dia 2) a tabela do Brasileirão Feminino 2023. A estreia rubro-negra na competição será diante do Internacional, mesmo adversário da primeira fase da Supercopa. O jogo está previsto para o dia 24/02, 25/02, 26/02 ou 27/02, na casa do time gaúcho.

O primeiro duelo com mando de campo das ‘Gurias Furacão’ será diante do Santos, uma semana depois.

Dezesseis times participam do Brasileirão Feminino 2023. O Athletico disputará o torneio pela primeira vez, após ser vice-campeão da segunda divisão (Brasileiro A2) em 2022.

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único. Depois de 15 rodadas, classificam-se para o mata-mata as oito melhores.

Veja a tabela básica do Brasileirão Feminino 2023:

– 1ª rodada: Internacional x Athletico

– 2ª rodada: Athletico x Santos

– 3ª rodada: Atlético Mineiro x Athletico

– 4ª rodada: Athletico x Real Ariquemes (RO)

– 5ª rodada: Corinthians x Athletico

– 6ª rodada: Flamengo x Athletico

– 7ª rodada: Athletico x Ferroviária (SP)

– 8ª rodada: Real Brasília (DF) x Athletico

– 9ª rodada: Ceará x Athletico

– 10ª rodada: Athletico x Grêmio

– 11ª rodada: Athletico x Bahia

– 12ª rodada: São Paulo x Athletico

– 13ª rodada: Athletico x Cruzeiro

– 14ª rodada: Avaí-Kindermann x Athletico

– 15ª rodada: Athletico x Palmeiras

SUPERCOPA

O time athleticano terá pela frente o Internacional pela primeira fase da Supercopa Feminina. O jogo está previsto para o dia 5 de fevereiro, com mando de campo do Internacional. O classificado enfrentará, na semifinal, o vencedor de Corinthians x Atlético Mineiro.

A Supercopa Feminina reúne clubes de oito Estados diferentes do Brasil. São os times melhores colocados, limitado a um clube por Estado, em relação ao bloco composto pelos 12 melhores clubes do Brasileirão Feminino 2022 e os 4 melhores colocados da segunda divisão (Brasileiro Feminino A2). A competição é disputada em três eliminatórias, em jogo único.

Datas

– Primeira fase: 05/02

– Semifinal: 08/02

– Final: 12/02

Outros jogos

– Corinthians x Atlético Mineiro

– Avaí/Kindermann x Real Brasília (DF)

– Flamengo x Ceará