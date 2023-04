Vitor Roque em treino da seleção brasileira sub-20 (Crédito: Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro)

O Athletico Paranaense conseguiu liberar o centroavante Vitor Roque e o goleiro Mycael da seleção brasileira sub-20. Com isso, os dois jogadores vão poder atuar pelo clube entre 15 e 27 de abril, quando a equipe disputa duas partidas do Brasileirão (Goiás e Fluminense), uma pela Libertadores (Atlético-MG) e uma pela Copa do Brasil (CRB).

Os dois foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para três amistosos que serão disputados pela seleção sub-20 entre os dias 15 e 27 de abril, na Espanha. No entanto, o clube paranaense pediu a liberação dos jogadores, devido ao calendário repleto de jogos decisivos da equipe em abril. O Athletico já avisou que pretende ceder Vitor Roque e Mycael para disputar o Mundial sub-20, de 20 de maio a 11 de junho.

Vitor Roque e Mycal foram campeões no Sul-Americano Sub-20 e, em seguida, também acabaram convocados para a seleção principal, para o amistoso contra Marrocos, quando Ramon Menezes comandou a equipe como interino.

Ramon Menezes comentou sobre a liberação dos jogadores para os clubes. “Em primeiro lugar, tenho um diálogo aberto e direto com todos os clubes. Agradeço aqueles que puderam liberar seus atletas e entendo as dificuldades de quem não teve condições de fazer isso. São jogos muito importantes, os últimos antes do Mundial, que é o nosso foco principal. Tenho certeza de que haverá por parte de todos o entendimento, na ocasião da convocação para a Copa do Mundo, da importância para um jogador de disputar uma competição desse nível”, disse Menezes.

CONFIRA A LISTA DE TROCAS NA SELEÇÃO

Goleiro:

Sai: Mycael (Athletico Paranaense)

Entra: Kauê (Corinthians)

Zagueiros:

Saem:

Robert Renan (Zenit)

Kaiky Fernandes (Almería)

Entram:

Ruan Santos (Cruzeiro)

Jean Pedroso (Coritiba)

Lateral Direito:

Sai: Vinicius Tobías (Real Madrid)

Entra: André Dhominique (Bahia)

Lateral Esquerdo:

Sai: Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Entra: Rikelme (Cuiabá)

Meio-campistas:

Saem:

Marlon Gomes (Vasco)

Aleksander (Fluminense)

Luis Guilherme (Palmeiras)

Endrick (Palmeiras)

Andrey (Vasco)

Entram:

Kauê Pessanha (Botafogo)

Matheus Martins (Watford)

Ian Luccas (Cruzeiro)

Pedro Lima (Palmeiras)

Bruninho (RB Bragantino)

Atacantes:

Saem:

Endrick (Palmeiras)

Giovani (Palmeiras)

Vitor Roque (Athletico Paranaense)

Pedrinho (Corinthians)

Entram:

Kevin (Palmeiras)

Sávio (PSV)

Matheus Nascimento (Botafogo)