Thiago Andrade (Crédito: Divulgação/@NYCFC)

O ponta Thiago Andrade, 22 anos, é o novo reforço do Athletico Paranaense. O clube ainda não confirmou a negociação, mas tudo indica que o jogador será emprestado pelo New York City, da Major League Soccer, a principal liga dos Estados Unidos, com contrato válido até o final de 2023. O jogador tem vínculo com a equipe da América do Norte até o final de 2024.

Thiago Andrade chegou a Curitiba nessa segunda-feira (dia 3) para passar por exames médicos e assinar contrato.

CARREIRA

Destro que atua na ponta-esquerda, Thiago Andrade fez as categorias de base no Fluminense, no XV de Jaú e no Portimonense (Portugal). Terminou a fase de formação no Bahia, onde teve as primeiras chances como profissional, em 2020. Somou um gol em 12 jogos pelo Bahia.

Em abril de 2021, o jogador foi comprado pelo New York City por US$ 1,7 milhão. No mesmo ano, foi campeão da Major League Soccer, com quatro gols e uma assistência em 22 jogos (nove como titular). No total, entre 2021 e 2023, o jogador acumulou 71 jogos (30 como titular), 12 gols e cinco assistências pelo clube dos Estados Unidos.

Em 2023, o brasileiro só foi utilizado em quatro dos sete jogos do New York City na temporada. E só foi titular uma vez. Marcou um gol – foi na vitória por 3 a 2 sobre o DC United, do técnico Wayne Rooney e do centroavante Benteke.