Os quatro jogadores suspensos pela briga no Atletiba podem reforçar o Athletico Paranaense nas semifinais do Campeonato Paranaense. O clube decidiu entrar com pedido de efeito suspensivo – medida que anula provisoriamente a punição até o julgamento definitivo do caso.

No dia 1º de março, a 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) puniu cinco jogadores do Athletico pela briga generalizada no jogo contra o Coritiba, em 5 de fevereiro, na Arena da Baixada. Os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique pegaram quatro jogos de suspensão, o lateral-esquerdo Pedrinho, seis jogos, o volante Christian, quatro, e o meia Terans, dois.

AS PUNIÇÕES

Decisão do TJD-PR sobre a briga no Atletiba

Pedrinho 6 jogos

Thiago Heleno 4 jogos

Pedro Henrique 4 jogos

Christian 4 jogos

Terans 2 jogos

PUNIÇÕES RESTANTES

Suspensões que ainda faltam cumprir

Pedrinho 3 jogos

Thiago Heleno 1 jogo

Pedro Henrique 1 jogo

Christian 1 jogo

Terans cumprida

Os cinco cumpriram uma partida de suspensão cada, a título de ‘suspensão automática’ por cartão vermelho, na rodada seguinte ao Atletiba. Nos dois jogos contra o São Joseense, pelas quartas de final, o quinteto cumpriu mais dois jogos. Com isso, Terans está livre da punição. Para Pedrinho, ainda restam mais três partidas. Para os outros três jogadores, faltam mais um jogo de suspensão.

O Athletico tem direito a entrar com um recurso, levando o caso uma instância acima (Pleno do TJD-PR). Junto com o recurso, pode pedir um efeito suspensivo. O clube vinha esperando um momento estratégico para fazer isso e contar com os jogadores em campo. E decidiu entrar nesta quarta-feira (dia 15) com o recurso e o pedido. O TJD-PR provavelmente vai conceder o efeito suspensivo. E o recurso será julgado pelo Pleno no fim de março ou começo de abril.

Nas semifinais, o Athletico vai enfrentar o Maringá. O jogo de ida será no sábado às 19 horas, no estádio Willie Davids. A partida de volta será na Arena da Baixada, em 25 ou 26 de março (sábado ou domingo).

ESCALAÇÃO

O técnico do Athletico, Paulo Turra, afirmou na entrevista coletiva do último domingo que quer contar com todos os jogadores na semifinal, mas que não seria ele que definiria sobre o pedido de efeito suspensivo. “Eu quero os jogadores, mas quem responde por essa parte é o jurídico e o departamento de futebol. Eu me dirijo diretamente ao professor Felipe (Scolari, diretor técnico) e ao Mattos (Alexandre, CEO). E aí eles colocal com a parte jurídica. Ponto”, declarou Turra.

Caso o TJD-PR confirme o efeito suspensivo, a tendência é que os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique voltem ao time titular. Na lateral-esquerda, Pedrinho terá que brigar com Fernando e Léo Cittadini pela posição. Já o volante Christian vem começando no banco desde que Paulo Turra assumiu o comando da equipe – e vem sendo utilizado como meia ofensivo.

A provável escalação para sábado é Bento; Khellven, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno (Matheus Felipe) e Pedrinho (Fernando); Fernandinho e Erick (Alex Santana); Terans, Vitor Bueno e Canobbio (Cuello); Pablo (Vitor Roque).

Turra vem usando o esquema tático 4-2-3-1 como base em 2023 – o mesmo adotado por Felipão em no ano passado. No ataque, segue a disputa entre Vitor Roque e Pablo. No lado esquerdo, Cuello e Canobbio disputam uma posição. Já Terans e Vitor Bueno têm se revezado nas posições de extremo pela direita e meia ofensivo centralizado. Erick e Alex Santana disputam um lugar ao lado de Fernandinho.