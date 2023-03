Cuello (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense deve atrasar o pedido de efeito suspensivo para cinco jogadores punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) e, com isso, desfalcar o time neste sábado, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

Na última quarta-feira (dia 1º), os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Pedrinho, o volante Christian e o meia Terans foram julgados pelo TJD-PR e punidos com suspensões, devido à briga generalizada no Atletiba de 5 de fevereiro, na Arena da Baixada.

AS PUNIÇÕES

Pedrinho (Athletico): 6 jogos

Thiago Heleno (Athletico): 4 jogos

Pedro Henrique (Athletico): 4 jogos

Christian (Athletico): 4 jogos

Terans (Athletico): 2 jogos

Os cinco já cumpriram uma partida de suspensão cada, a título de ‘suspensão automática’ por cartão vermelho, na rodada seguinte ao Atletiba. Terans, por exemplo, só precisa cumprir mais uma partida. Já Pedrinho ainda terá cinco partidas para cumprir.

A informação da estratégia do Athletico, de esperar a próxima semana para recorrer ao TJD-PR, partiu da jornalista Monique Vilela. “Athletico deve entrar com o pedido de efeito suspensivo somente na segunda-feira. Com isso, atletas cumprem mais um jogo da suspensão imposta a eles no jogo de sábado, contra o São Joseense. Estratégia jurídica pro efeito suspensivo ser concedido mais facilmente”, publicou.

O Athletico tem direito a recorrer e levar o caso uma instância acima, ao Pleno do TJD-PR, entrando ao mesmo tempo com um pedido efeito suspensivo – medida que suspende provisoriamente as punições até o julgamento definitivo do caso. Depois do Pleno, o clube ainda pode entrar com mais um recurso, para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

No sábado, o Athletico joga em São José dos Pinhais, no Estádio do Pinhão, contra o São Joseense, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida de volta, em 11 de março, será na Arena da Baixada.

ESCALAÇÃO

Se não entrar com o pedido ou não conseguir o efeito suspensivo antes do jogo deste sábado, o técnico Paulo Turra terá um total de sete desfalques. Além dos cinco suspensos pelo TJD-PR, também não conta com os atacantes Rômulo e Marcelo Cirino, em recuperação. O volante Erick e o lateral-esquerdo Fernando, em fase final de recuperação, são dúvidas.

Turra vem usando o esquema tático 4-2-3-1 como base em 2023 – o mesmo adotado por Felipão na maioria dos jogos em 2022.

A provável escalação para sábado seria Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Fernandinho e Erick (Alex Santana); Canobbio, Vitor Bueno e Cuello; Pablo. Caso o Athletico entre com o pedido e consiga o efeito suspensivo, os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o meia Terans e o lateral-esquerdo Pedrinho entram no time titular. Já Christian vem começando as partidas no banco de reservas.