O zagueiro Nico Hernández (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense está perto de confirmar o empréstimo do zagueiro Nico Herández, 25 anos, para o Internacional. O jogador está fora dos planos do técnico Paulo Turra para a temporada 2023 e nem chegou a se reapresentar em 16 de dezembro, após o período de férias. Desde então, ele vem treinando em grupo separado no CT do Caju.

Nico tem contrato com o Athletico até dezembro de 2024. Ele chegou ao clube paranaense em agosto de 2021, após o fim do vínculo com o Atlético Nacional, da Colômbia. Desde então, somou 45 jogos e 1 gol pelo Furacão.

Em 2023, mesmo sem atuar, foi convocado pelo técnico Nestor Lorenzo para defender a seleção da Colômbia, para amistoso em 28 de janeiro, contra os Estados Unidos.

Para zagueiro, o Athletico conta no elenco com Thiago Heleno, Pedro Henrique, Kaique Rocha, Matheus Felipe e Zé Ivaldo.

No Inter, o colombiano vai disputar posição com Vitão, Mercado, Moledo e Igor Gomes.