Terans (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense deve ter seis baixas para domingo (dia 12) às 19h30, contra o São Joseense às 19h30, na Arena da Baixada, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Quatro jogadores cumprem suspensão e seguem fora da equipe. E outros dois continuam em recuperação. A única alteração na escalação será provocada pelo retorno do meia-atacante David Terans.

No dia 1º de março, a 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) puniu cinco jogadores do Athletico pela briga generalizada no jogo contra o Coritiba, em 5 de fevereiro. Os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique pegaram quatro jogos de suspensão, o lateral-esquerdo Pedrinho, seis jogos, o volante Christian, quatro, e o meia Terans, dois.

AS PUNIÇÕES

Pedrinho (Athletico): 6 jogos

Thiago Heleno (Athletico): 4 jogos

Pedro Henrique (Athletico): 4 jogos

Christian (Athletico): 4 jogos

Terans (Athletico): 2 jogos

Os cinco cumpriram uma partida de suspensão cada, a título de ‘suspensão automática’ por cartão vermelho, na rodada seguinte ao Atletiba. E, no último fim de semana, no jogo de ida contra o São Joseense, o quinteto cumpriu mais um jogo. Com isso, Terans está livre da punição. Para Pedrinho, ainda restam mais quatro partidas. Para os outros três jogadores, faltam mais dois jogos de suspensão.

O Athletico tem direito a entrar com um recurso, levando o caso uma instância acima (Pleno do TJD-PR). Junto com o recurso, pode pedir um efeito suspensivo, medida que anula provisoriamente a punição até o julgamento definitivo do caso. O clube tem esperado um momento estratégico para fazer isso e contar com os jogadores em campo.

LESÕES

Outras duas baixas para domingo são os atacantes Rômulo, 31 anos, e Marcelo Cirino, 31 anos. Os dois estão em fase final de recuperação. Rômulo não atua há um mês, quando sofreu contusão no tornozelo. Cirino não entra em campo desde julho de 2022, quando teve uma lesão no joelho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Com a volta de Terans, a tendência é que o ponta Cuello retorne ao banco de reservas. O técnico Paulo Turra vem usando o esquema tático 4-2-3-1 como base em 2023, o mesmo adotado por Felipão em 2022. No entanto, na atual temporada, a novidade é que Terans e Vitor Bueno se revezam nas posições de extremo e meia ofensivo centralizado. Os dois não têm posição fixa e trocam com frequência durante o jogo, tentando confundir a marcação adversária.

A provável escalação para domingo é Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Fernandinho e Erick; Terans, Vitor Bueno e Canobbio; Pablo.