Vitor Roque (Crédito: Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro)

O site Relevo, da Espanha, publicou matéria nessa segunda-feira (dia 6) afirmando que Barcelona e Athletico Paranaense avançaram na negociação pelo atacante Vitor Roque. “O atacante brasileiro, que acaba de completar 18 anos, é o escolhido pelo Barça para ter pelo menos uma alternativa de 9 a Robert Lewandowski , que completará 35 anos em agosto. Depois de muitas análises de Roque, treinadores, dirigentes esportivos e olheiros chegaram à mesma conclusão: é preciso fazer um esforço para incorporá-lo”, diz o texto.

“Os catalães querem avançar com uma operação que ultrapassará os 40 milhões de euros com variáveis. Por outro lado, o Atlético Paranaense disse ‘sim’ para flexibilizar alguns aspectos da transferência, como diminuir um pouco o conceito fixo em troca de mais variáveis ou aceitar um empréstimo com opção de compra a ser executada no verão de 2024”, noticiou o Relevo.

Os ‘variáveis’ podem ser cláusulas de desempenho do jogador. Ou seja, se ele atingir um número de jogos ou gols pelo Barcelona, por exemplo, o Athletico recebe um valor adicional.

Nos bastidores, no Brasil, a informação é que o Athletico já avisou que não abre negociações se os valores ficarem abaixo de 40 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros para o Exterior. Ele tem contrato até abril de 2027 com o clube paranaense.

O Mundo Deportivo, da Espanha, informou em fevereiro que Barcelona ofereceu pagar três parcelas anuais de 10 milhões de euros, totalizando 30 milhões. Além disso, o Athletico receberia mais valores conforme metas atingidas pelo jogador no futebol europeu (jogos e gols, por exemplo). Esse bônus poderia variar entre 5 milhões e 10 milhões de euros. Ou seja, no total, o clube paranaense receberia algo entre 35 milhões e 40 milhões de euros.

ENTREVISTA

Em entrevista para o Sport, de Barcelona, Vitor Roque disse estar pronto para jogar no Barcelona. “Eu trabalho para isso. As competições que disputei no ano passado, a Libertadores e o Brasileiro, vão me ajudar a estar bem preparado quando for para a Europa. Estou muito feliz por ter 18 anos, que agora me permitem jogar no exterior. Minha meta é continuar trabalhando com humildade, porque com fé em Deus tudo vai dar certo”, disse, no dia em que completou 18 anos. “É um sonho não só meu como de qualquer jogador que aparecer. Se acabar indo para o Barça, será uma grande alegria para minha família e para mim, por isso tenho que continuar trabalhando muito e torcer para que tudo dê certo com o tempo”, completou.

Na mesma entrevista, o brasileiro elogiou Lewandowski. “Quando assisto Lewandowski na TV sempre noto sua grande capacidade de finalização, que considero sua principal qualidade. Ele é espetacular e eu o segui no Bayern de Munique e agora no Barcelona”, declarou. “Jogar com Lewandowski e aprender com ele na próxima temporada? Sim. Se tivesse um jogador deste nível ao meu lado tentaria aprender o máximo que pudesse. Se isso acontecer, será muito importante para a minha carreira. Seria uma coisa maravilhosa”, afirmou.

OUTROS

Além do Barcelona, o Arsenal também demonstrou interesse na contratação de Vitor Roque. Em janeiro, o West Ham, da Inglaterra, ofereceu 14 milhões de euros por Vitor Roque, mas o Athletico recusou e nem iniciou negociações.

HISTÓRIA

Revelado na base do Cruzeiro, Vitor Roque foi comprado pelo Athletico em junho de 2022 por R$ 24 milhões – o equivalente a 4,7 milhões de euros. É a compra mais cara da história do clube. O jogador atuou em 36 dos 74 jogos do clube paranaense na temporada 2022. Foi titular em 18 jogos. Marcou sete gols e fez três assistências. Jogou como centroavante com o técnico Felipão, mas já foi utilizado como ponta no Cruzeiro.

No início de 2023, o atacante foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Também terminou como artilheiro da competição, com seis gols em oito jogos. Ele atuou pelo clube em apenas uma partida da atual temporada – vitória por 5 a 2 sobre o São Joseense, no último sábado.