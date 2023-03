Athletico x Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

Cascavel e Athletico Paranaense começam a disputa pelo título do Campeonato Paranaense 2023. O primeiro jogo será neste sábado (dia 31) às 18 horas, no estádio Olímpico Regional. A partida de volta está marcada para 9 de abril (um domingo) às 17 horas, na Arena da Baixada.

Para os dois clubes, o título representa uma marca inédita na história. Veja os detalhes:

TÍTULO INVICTO

O Athletico Paranaense tenta em 2023 chegar ao primeiro título invicto da Era Petraglia. Desde 1995, quando o dirigente assumiu o comando do clube, foram 15 troféus em competições importantes, mas nenhum com invencibilidade do início ao fim do torneio.

Em 2023, o time comandado pelo técnico Paulo Turra segue invicto após 15 partidas (14 vitórias e um empate).

Desde 1995, Petraglia conquistou com o clube 15 títulos: nove estaduais, duas edições da Copa Sul-Americana, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Série B e uma Seletiva da Libertadores. Ele comandou o Furacão por 25 anos. Ficou afastado do clube por três anos, entre 2009 e 2011, quando Marcos Malucelli era o presidente.

OS TÍTULOS DE PETRAGLIA

25 anos no comando do clube*

1 Brasileirão

2 Sul-Americana

1 Copa do Brasil

1 Série B

1 Seletiva da Libertadores

9 Paranaenses

Média: 2 títulos a cada 3 anos

*O dirigente não comandou o clube de 2009 a 2011

OS TÍTULOS SEM PETRAGLIA

74 anos

17 Paranaenses

Média: 2 títulos a cada 9 anos

Fundado em 1924, o Athletico conquistou 26 campeonatos estaduais – 17 deles sem a participação de Mario Celso Petraglia. Desses 17, dois foram de forma invicta: em 1929 (12 vitórias e dois empates) e 1936 (dez vitórias e três empates).

HISTÓRIA

A última vez que o Campeonato Paranaense teve um campeão invicto foi em 2011, com o Coritiba (20 vitórias e dois empates).

CASCAVEL

Fundado em 2008, o Futebol Clube Cascavel tenta o inédito título da primeira divisão estadual. O clube foi campeão da terceira divisão em 2013 e da segunda divisão em 2014. E desde que chegou à primeira divisão, em 2015, vem progredindo e se transformando numa das principais forças do Paraná. Foi semifinalista em 2020, vice-campeão em 2021 e agora chega mais uma vez à final.

Em 2023, eliminou o Coritiba nas quartas de final e o Operário na semifinal.

Em 2022, o Cascavel eliminou o Athletico na semifinal e acabou perdendo nos pênaltis a final para o Londrina.