Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Com uma escalação nova, poupando diversos jogadores considerados titulares por conta do desgaste físico, o Athletico Paranaense, de Paulo Turra, não foi páreo na tarde deste sábado (22 de abril) para o Fluminense, de Fernando Diniz. Jogando em pleno Maracanã, o time carioca conseguiu impor seu ritmo desde o primeiro minuto de partida e conquistou uma merecida vitória por 2 a 0, com gols marcados por Lima e Nino, um em cada tempo.

A partida colocou frente a frente dois dos melhores elencos do futebol brasileiro, ambas equipes que disputam a Copa Libertadores e que recentemente foram campeãs estaduais: o Furacão conquistou o Paranaense de forma invicta, derrotando na decisão o FC Cascavel, enquanto o Tricolor ficou com a taça do Carioca após vencer, com uma virada histórica, a final contra o Flamengo.

DE OLHO NA TABELA

Com seis pontos em dois jogos (100% de aproveitamento), o Fluminense lidera, por ora, o Campeonato Brasileiro. Já o Athletico, com três pontos, aparece em nono lugar.

A equipe de Paulo Turra volta a jogar na próxima terça-feira, na Arena da Baixada, contra o CRB e pela Copa do Brasil (na partida de ida, vitória dos alagoanos por 1 a 0). O time de Diniz joga no mesmo dia e pela mesma competição contra o Paysandu, no Estádio Mangueirão. No primeiro jogo, vitória dos cariocas por 3 a 0.

ESCALAÇÕES

O técnico Paulo Turra montou o time do Furacão no 4-3-3 , tendo o retorno de Thiago Heleno (que não enfrentou o Atlético-MG na última terça-feira, devido a suspensão) ao time titular. Por outro lado, foram poupados pela comissão técnica Khellven, Zé Ivaldo, Terans e Vitor Roque. Madson, Léo Cittadini, Thiago Andrade e Pablo foram titulares.

Do outro lado, Fernando Diniz apostou em força máxima, praticamente. Marcelo, recém-recuperado de lesão, foi o único poupado. Lima, então, entrou no meio de campo, com Alexsander passando a fazer a lateral-esquerda.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira metade da partida no Rio de Janeiro teve domínio absoluto dos cariocas: enquanto o Fluminense teve 76% da posse de bola e somou 10 finalizações a gol, o Athletico ficou apenas 24% do tempo com a posse e teve uma única finalização, sem conseguir criar qualquer oportunidade mais clara de gol e tendo muita dificuldade para sair do próprio campo, acurralado pela forte pressão adversária.

O time da casa criou uma primeira chance logo aos quatro minutos, em finalização de Cano. Aos 10, já saiu o gol: depois do cruzamento da esquerda, a zaga rubro-negra tentou afastar o perigo e acabou entregando para Lima na entrada da área. O meia chutou forte e contou com a sorte para a bola desviar em Erick já dentro da área e matar o goleiro Bento: 1 a 0.

Com o placar inaugurado, o time de Fernando Diniz manteve a pressão alta, mas passou a controlar mais o jogo. Chegou a balançar a rede pela segunda vez aos 33 minutos, após um erro do Furacão na saída de bola, mas o árbitro de campo, com o auxílio do VAR (o “árbitro de vídeo), assinalou corretamente um impedimento de Keno no lance.

SUBSTITUIÇÕES

Ainda na primeira etapa, Léo Cittadini se lesionou e deixou o campo (aos 23-1º), com Hugo Moura entrando em seu lugar. Na volta do intervalo, foi vez do meia Vitor Bueno e do atacante Rômulo substituírem Fernandinho e Thiago Andrade. Aos 17 e aos 19 da segunda etapa, as duas últimas alterações de Paulo Turra, com Christian e Vitor Roque nos lugares de Erick e Cuello.

Fernando Diniz, por sua vez, fez as duas primeiras substituições aos 26-2º, com Vitor Mendes e Thiago Santos nas vagas de Felipe Melo e Lima. Aos 33, foi vez de Lelê e Gabriel Pirani suplantarem Keno e Ganso. E aos 41, a última mudança, com John Kennedy no lugar de Cano.

SEGUNDO TEMPO

Com as mudanças no time promovidas por Turra, o Athletico melhorou a postura na etapa final e passou a incomodar mais o Fluminense. Aos 12 minutos, por exemplo, o atacante Rômulo (que havia entrado no intervalo) fez uma boa jogada e finalizou com perigo contra o gol defendido por Fábio.

Quando o empate começa a se tornar algo possível, realizável, contudo, o Fluminense conseguiu encontrar seu segundo gol e matar a partida. Foi aos 22 minutos, após um cruzamento da esquerda de Alexsander que encontrou Nino livre no meio da área. O zagueiro soube se posicionar como um bom e clássico centroavante para cabecear firme a bola, no ângulo da meta defendida por Bento, que nada pôde fazer para evitar o gol: 2 a 0.

FLUMINENSE 2 x 0 ATHLETICO

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Vitor Mendes) e Alexsander; André e Lima (Thiago Santos); Arias, Ganso (Pirani) e Keno (Lelê); Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz

Athletico: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho (Vitor Bueno), Erick (Christian) e Léo Cittadini (Hugo Moura); Thiago Andrade (Rômulo), Pablo e Cuello. Técnico: Paulo Turra

Gols: Lima (10-1º) e Nino (22-2º)

Cartões amarelos: Pablo, Erick (A); Samuel Xavier, Keno e Thiago Santos (F)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Público: 38.598 total

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), sábado (22 de abril) às 16 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Cobrança de falta para o Fluminense. A bola é alçada na área, a zaga asfasta e na sobra Cano chuta de primeira. A bola balança a rede, mas pelo lado de fora.

7 – André fica com a bola na entrada da área e chuta forte, sem direção. Para fora.

10 – Gol do Fluminense! Cruzamento da esquerda de Arias, a zaga do Athletico afasta e a bola sobra com Lima na entrada da área. Ele chuta forte, a bola desvia em Erick e mata o goleiro Bento.

30 – Cobrança de escanteio. Bento afasta e na sobra a bola cai nos pés de Samuel Xavier, que chuta de canhota pro gol. A bola passa ao lado, perto da trave.

33 – Athletico erra na saída de bola. Arias intercepta, avança e toca para Cano. O argentino faz o corta luz e a bola fica com André, que chuta firme na saída do goleiro. A arbitragem, porém, assinala um impedimento de Keno no lance.

38 – Bela troca de passes do Fluminense no campo de ataque. A bola chega em André, que chuta forte da entrada da área. A bola desvia e sai em escanteio.

42 – Samuel Xavier erra o passe para Arias, mas Cano recupera a bola, dá duas embaixadinhas e chuta forte. Bento faz boa defesa.

Segundo tempo

6 – Cruzamento de Ganso para Arias, que cabeceia para o alto. A sobra fica com Samuel Xavier, que chuta fraco. Bento defende.

12 – Rômulo recebe pela direita, gira bonito em cima do marcador, avança para a entrada da área e chuta forte, ao lado do gol.

22 – Gol do Fluminense! Cruzamento da esquerda de Alexander. Nino aparece livre no meio da área e cabeceia firme pro gol, no ângulo.

31 – Bola alçada na área do Fluminense, Pablo tenta dominar e a bola toca em sua própria mão. O árbitro chega a marcar pênalti para o Athletico, acusando que Vitor Mendes teria desviado a bola com a mão, mas corrige o erro após analisar as imagens do lance.

41 – Contra-ataque do Fluminense. Arias aciona Lelê, que encontra Cano livre na área. O argentino pega mal e isola a bola.

45 – Cruzamento de Vitor Bueno para o meio da área. Madson ganha na corrida do marcador e cabeceia forte, na rede pelo lado de fora.