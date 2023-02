Jajá confirmado pelo Torpedo (Crédito: Divulgação/Torpedo Moscou)

O Athletico Paranaense emprestou o ponta Jajá, 21 anos, para o Torpedo Moscou, da Rússia. O clube europeu confirmou a negociação. O jogador foi cedido até o final de 2023, com cláusula de opção de compra para o Torpedo. Ele tem contrato com o Furacão até fevereiro de 2025.

Jajá seria o reserva imediato de Vitinho, que foi para o Red Bull Bragantino. No entanto, o jogador se recusou a jogar contra o Operário e acabou multado pelo clube. O Athletico conta com Canobbio, Cuello e Julimar para as pontas. Os meias Vitor Bueno e Terans também têm sido usados pelas pontas. Os atacantes Rômulo e Marcelo Cirino normalmente jogam centralizados, mas são usados pelas pontas com frequência.

Para não ficar com poucas opções para as pontas, o Athletico estuda a contratação de Thiago Andrade, do New York City, da Major League Soccer, a principal liga dos Estados Unidos. Em abril de 2021, ele foi comprado por US$ 1,7 milhão.

Revelado na base do Fluminense, o jogador é destro e costuma atuar pela ponta-esquerda. Soma 79 jogos, 12 gols e 6 assistências na carreira profissional.

JAJÁ

Jajá, 21 anos, foi multado pelo Athletico Paranaense por se recusar a entrar em campo em 11 de fevereiro, na partida contra o Operário, na Arena da Baixada. Ele estava no banco de reservas e não quis jogar quando foi chamado pelo técnico Paulo Turra, aos 50 minutos do segundo tempo.

No dia 13 de fevereiro, o jogador foi chamado para conversar com o diretor técnico Felipão. Além de levar uma bronca do ex-treinador, recebeu uma multa. Jajá pediu desculpas e afirmou estar arrependido.

Revelado na base do Grêmio Novorizontino, Jajá chegou ao Athletico em 2018, ainda com idade para atuar no juvenil (sub-17). Estreou como profissional em 2020, atuando no Campeonato Paranaense (nove jogos), no Brasileirão (um jogo) e na Libertadors (um jogo).

Em 2021, após disputar o Paranaense pelo Athletico, acabou emprestado para o CRB, para jogar a Série B. Em 2022, foi cedido ao Cruzeiro para atuar pela segunda divisão nacional. Retornou em 2023 e somou 50 minutos em campo nas primeiras rodadas do Paranaense – entrou como substituto em quatro jogos e marcou um gol.

Com a saída do ponta Vitinho para o Red Bull Bragantino, na semana passada, a tendência era que Jajá fosse reserva imediato de Cuello – os três costumam jogar pelo lado esquerdo e disputar a mesma posição.