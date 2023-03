Pablo Siles (à direita) enfrenta Igor Paixão, do Coritiba (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O Athletico Paranaense decidiu emprestar mais dois jogadores e já soma 30 saídas do elenco desde o término da temporada 2022 e esse início de 2023. Agora, o clube acertou a saída do zagueiro João Vialle, 20 anos, que foi emprestado para o Pouso Alegre (MG), para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E o volante uruguaio Pablo Siles, 25 anos, foi emprestado pra Chapecoense para a disputa da Série B.

Das 30 saídas do elenco, 18 foram emprestados para outros clubes. E 12 deixaram o clube após fim de contrato, fim de empréstimo ou venda para outra equipe.

EMPRESTADOS PELO ATHLETICO

Zagueiro: Walber (ABC), Edu (Goiás), Lucas Halter (Goiás), Luan Patrick (Bragantino), Nico Hernández (Inter) e João Vialle (Pouso Alegre)

Lateral–direito: Dani Bolt (Juventude)

Volante: Pablo Siles (Chapecoense)

Meia: Jader (Atlético Nacional-COL), Bruno Leite (Joinville) e Dudu Scheidt (Operário)

Ponta: Kleiton (Tombense), Daniel Cruz (Juventude), Yago (Ituano) e Jajá (Torpedo-RUS)

Centroavante: Mingotti (Operário) e Jonathan (Athletic-MG)

DEIXARAM O CLUBE

Foram vendidos, saíram em fim de contrato ou término de empréstimo

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral–direito: Orejuela (São Paulo)

Lateral–esquerdo: Nicolas (América-MG) e Abner (Bétis-ESP)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube), Denner (CRB), Davi Araújo (Akritas Chlorakas-CHIPRE), John Mercado (Vilafranquense-POR)

Ponta: Paulo Victor (Ituano) e Vitinho (Bragantino)

ZAGUEIRO

Revelado na base do Paraná Clube, João Vialle chegou ao Athletico em 2019, para reforçar o sub-17. Estreou como profissional em 2021 e desde então somou 11 partidas pela equipe profissional.

PABLO SILES

Pablo Siles, 25 anos, estava fora dos planos da comissão técnica do Athletico para 2023 e não atua pelo Furacão desde junho de 2022. O uruguaio foi comprado pelo Athletico em janeiro de 2022, por 500 mil euros, junto ao Danubio, do Uruguai. Ele assinou contrato válido até dezembro de 2025 com o Furacão. Disputou 18 jogos pelo clube paranaense (14 como titular). Marcou um gol e deu uma assistência. Foram apenas cinco partidas no Brasileirão. Em seguida, acabou emprestado para o Cruzeiro. Também não se destacou no clube mineiro – disputou apenas cinco jogos na Série B de 2022.

BISSOLI

Um jogador que segue ‘encostado’ no CT do Caju é o centroavante Bissoli, 25 anos. Ele atuou pelo Avaí em 2022, por empréstimo, e foi o artilheiro da equipe no Brasileirão, com 14 gols em 32 jogos. O Athletico recebeu sondagens pelo jogador em 2023, mas ainda não chegou a um acordo para definir o futuro do atleta.