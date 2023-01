Athletico na Copinha (Crédito: Divulgação/Athletico/Matheus Afonso)

O Athletico Paranaense volta a campo nesta quinta-feira (dia 12). O jogo é contra o Guarani-SP, pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. A partida começa às 17h15, no Estádio Municipal Antonio Gomes Martins (Fortaleza), em Barretos (SP). O jogo que vale vaga na terceira fase. Quem vencer, segue na competição. Aquele que perder volta para casa. Em caso de empate, decisão por pênaltis logo após o fim do tempo normal.

O canal da Federação Paulista de Futebol no YouTube transmite o jogo ao vivo.

“Temos um jogo difícil, contra um adversário que tem um bom nível”, disse o técnico Juca Antonello, para o site oficial do Athletico. “Conseguimos passar da primeira fase fazendo bons jogos. Agora, é ver os erros que cometemos para que neste jogo decisivo possamos desempenhar um bom futebol e confirmar a passagem para a próxima fase. Temos a confiança máxima em quem vai jogar. O grupo está preparado. Está ciente do que tem que fazer e vamos em busca dessa classificação”, comentou.

O técnico não vai poder contar com o zagueiro João Vialle, suspenso por uma partida após receber cartão vermelho contra o Barretos, a última da primeira fase. O atacante Renan Viana está com a seleção brasileira sub-20, que disputa agora em janeiro o Sul-Americano da categoria. Na estreia da Copinha, o centroavante marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Picos-PI e, logo em seguida, acabou convocado para a seleção.

CAMPANHA

O Athletico Paranaense se classificou para a segunda fase da Copinha 2023 após terminar na liderança do Grupo 7. Venceu o Picos por 4 a 1 (03/01), passou pelo São Bento por 1 a 0 (06/01) e empatou com o Barretos em 1 a 1 (09/01). A chave foi sediada em Barretos (SP).

O Guarani foi o segundo colocado do Grupo 8, sediado em Franca, também no norte paulista. Venceu a Francana (SP) por 4 a 1 (02/01), perdeu para o Grêmio (RS) por 3 a 1 (05/01) e empatou com o Cruzeiro de Arapiraca (AL) sem gols (08/01).

A liderança do Grupo 8 ficou com o Grêmio, que agora enfrenta o Picos – segundo colocado do grupo do Furacão – na segunda fase.

FASES

O classificado de Athletico Paranaense x Guarani vai enfrentar na terceira fase o vencedor de Grêmio x Picos, que jogam às 12h45 desta quinta-feira (12), em Franca.

A data, horário e local do jogo da terceira fase ainda serão homologados pela Federação Paulista de Futebol. Mas são duas datas previstas – no sábado (14) ou no domingo (15).

E se for avançando na Copinha, o Furacão Sub-20 tem pela frente ainda a fase oitavas de final (dia 16 ou dia 17), quartas de final (dia 18, 19 ou 20), semifinal (21 ou 22) e a decisão do título, prevista para 25 de janeiro, em São Paulo (SP).

HISTÓRIA

O Athletico Paranaense participa pela 27ª vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A primeira foi em 1973. E com a presença de 2023, os times de formação do Rubro-Negro já somam 113 jogos na história do torneio. Conquistaram 57 vitórias e 30 empates. Marcaram 236 gols e sofreram 129.

A melhor campanha athleticana na Copinha foi em 2009, quando terminou com o vice-campeonato. É o melhor desempenho de um clube do estado do Paraná na história do torneio até hoje. Em 2007 e 2012, o Rubro-Negro chegou à semifinal.

O Guarani participa pela 53ª vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Disputou a competição pela primeira vez em 1971, quando o torneio passou a ser aberto para outros times além da capital paulista e do estado de São Paulo.

A melhor colocação do time de Campinas (SP) foi em 1994, quando foi campeão da Copinha. Foi ainda vice-campeão em 1985 e semifinalista em 1972, 1997, 2000 e 2019.