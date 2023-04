Vitor Roque enfrenta o Alianza Lima (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense empatou em 0 a 0 com o Alianza Lima, nessa terça-feira (dia 4) à noite, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. Com o resultado, as duas equipes dividem a liderança do Grupo G, com um ponto cada. Atlético-MG e Libertad, do Paraguai, fecham a primeira rodada desse grupo na quinta-feira.

Na próxima rodada, o Athletico recebe na Arena da Baixada o Atlético-MG, em 18 de abril (terça-feira). Após confrontos em ida e volta, totalizando seis rodadas, os dois primeiros do grupo avançam para a próxima fase. O terceiro colocado segue para a Copa Sul-Americana 2023.

RECORDE

O time brasileiro bateu um recorde, registrando sua maior série invicta da história. Já são 17 partidas sem perder em 2023 e mais duas no fim de 2022, totalizando uma série de 19 jogos de invencibilidade. O recorde histórico da equipe era de 2004, da 19ª até a 36ª rodada do Brasileirão, quando ficou 18 partidas sem perder, todas sob o comando do técnico Levir Culpi. Contando apenas 2023, o Athletico é o único clube entre os 20 participantes da Série A do Brasileirão que ainda não perdeu no ano, com 15 vitórias e dois empates.

JEJUM

Nos duelos contra adversários peruanos, o Athletico soma 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas por competições oficiais. O Alianza soma um longo jejum na Libertadores. A última vitória na competição foi em 2012 (1 a 0 sobre o Nacional-URU). Depois disso, foram 30 jogos pelo torneio continental, com 6 empates e 24 derrotas. O clube peruano também é um ‘freguês’ histórico dos brasileiros, com 30 derrotas, 1 empate e 2 vitórias nos 33 confrontos contra clubes do país.

ESTREIA

O atacante Willian Bigode, 36 anos, emprestado pelo Fluminense, fez sua estreia pelo Athletico, entrando no segundo tempo da partida.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O desfalque no Athletico era o zagueiro Pedro Henrique, suspenso pela expulsão na final da Libertadores 2022. O técnico Paulo Turra fez duas mudanças no time, com Cuello na meia-ponta esquerda e Vitor Roque de centroavante. Com isso, o meia Vitor Bueno e o centroavante Pablo começaram no banco. O esquema tático foi o mesmo 4-2-3-1 usado em todos os jogos em 2023 – a novidade era Terans centralizado.

ESCALAÇÃO DO ALIANZA

No Alianza, a baixa era o lateral-direito Peruzzi (ex-Boca Juniors), lesionado. O time usou o 4-2-3-1, com Cueva (centro), Costa (direita) e Reyna (esquerda) na linha de três.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o Alianza avançado e tentando sufocar no adversário. Não conseguiu. O Athletico veio bem organizado na defesa e com jogadas de contra-ataque bem preparadas. O Furacão construiu cinco boas jogadas ofensivas, mas não conseguiu abrir o placar. Aos 29, Cuello perdeu um gol feito, ao chutar para fora, na cara do gol, após receber belo passe de Vitor Roque. O Alianza só levou algum perigo em dois lances – um aos 43 e outro aos 46.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu Zé Ivaldo e entrou o zagueiro Matheus Felipe. Os dois times reduziram o ritmo no segundo tempo. O Athletico seguiu melhor e com boas chances nos contra-ataques. Aos 25, mais duas trocas no Athletico, com as entradas de Alex Santana como meia-ofensivo e Willian Bigode como meia-ponta pela esquerda. O 4-2-3-1 foi mantido. Aos 31, saiu Vitor Roque e entrou o centroavante Pablo.

EXPULSÃO NO FIM

Aos 32, Thiago Heleno cometeu falta para matar contra-ataque, levou o segundo amarelo no jogo e acabou expulso. Fernandinho recuou e virou zagueiro. Aos 35, o atacante Rômulo entrou no lugar de Canobbio. O Alianza partiu para o abafa e empurrou o adversário para sua área, mas não criou chances. O Athletico ainda conseguiu aplicar mais dois contra-ataques com algum perigo.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Athletico teve 40% de posse de bola, 14 finalizações (4 certas), 68% de precisão nos passes e 13 faltas cometidas. O Alianza somou 11 arremates (3 certos), 80% de precisão nos passes e 10 faltas cometidas. Os dados são do Sofascore.

ALIANZA 0x0 ATHLETICO

Alianza Lima: Ángelo Campos; Chávez (Montoya), Zambrano, Santiago García e Ricardo Lagos; Ballón e Castillo (Valenzuela); Gabriel Costa (Zanelatto), Cueva (Andrade) e Bryan Reyna; Pablo Sabbag (Hernan Barcos). Técnico: Guillermo Salas

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo (Matheus Felipe), Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho e Erick; Canobbio (Rômulo), Terans (Alex Santana) e Cuello (Willian Bigode); Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra

Expulsão: Thiago Heleno (32-2º)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Cuello, Fernandinho, Thiago Heleno e Pablo (CAP). Castillo, Reyna, Sabbag (AL).

Árbitro: Carlos Ortega (Colômbia)

Local: estádio Alejandro Villanueva, em Lima

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 – Fernandinho dribla dois e enfia. Vitor Roque recebe na meia-lua, dribla o último zagueiro e chuta forte. O goleiro espalma.

18 – Canobbio arrisca de longe. A bola passa perto, ao lado.

20 – Canobbio cruza. Cuello domina na área e Terans chuta rasteiro. O goleiro defende.

29 – Vitor Roque puxa contra-ataque, dribla e enfia para Cuello, que sai na cara do gol. Ele chuta ao lado e perde gol feito.

40 – Vitor Roque ajeita e Erick chuta da meia-lua. O goleiro segura no centro.

43 – Ballón chuta da meia-lua. A bola vai sobre o gol.

46 – Pedrinho erra na saída de bola. Ballón recebe na área e chuta cruzado. Bento segura.

Segundo tempo

1 – Terans lança. Vitor Roque recebe na cara do gol, mas chuta mal, para longe.

12 – Khellven chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

15 – Contra-ataque de quatro do Athletico contra três do Alianza. Khellven erra o passe decisivo e desperdiça grande chance.

26 – Andrade avança pela esquerda e rola para Zanelatto, na cara do gol. Ele chuta fraco e Thiago Heleno salva.

29 – Fernandinho chuta de fora da área. A bola desvia no meio do caminho e bate no travessão.

40 – Pablo pega rebote na área, gira e chuta. O goleiro defende.

46 – Pablo chuta de fora da área e acerta o canto. O goleiro espalma.