ISJ x Athletico, no Estádio do Pinhão (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico venceu por 3 a 2 o Independente São Joseense (ISJ), nesse sábado (dia 28) à tarde, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 15 pontos. A equipe do Interior está em 11º lugar, com 1 ponto. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.















































Rosilete dos Santos e Macaris do Livramento são homenageados durante ISJ x Athletico, no Estádio do Pinhão (Crédito: Valquir Aureliano)

Com o placar, o Athletico registrou uma marca histórica: seu melhor início de Campeonato Paranaense em 14 anos. Com cinco vitórias em cinco jogos, o time de 2023 superou as campanhas de 2012 e de 2009, que tiveram quatro vitórias e um empate nas cinco primeiras rodadas. A melhor arrancada do clube na história do Estadual ocorreu em 2008, quando somou 12 vitórias nas 12 primeiras partidas.

Clique nos links para ver os gols do Athletico: primeiro gol, segundo e terceiro.

ARTILHEIRO

O centroavante Pablo é o artilheiro do Paranaense 2023, com 5 gols em 5 jogos. No total, ele soma 50 gols em 221 partidas pelo clube – entre os jogadores do atual elenco, é o segundo com mais gols pelo Athletico. O ponta Cuello soma agora 4 gols em 49 jogos pelo Furacão.

REFORÇOS

O lateral-esquerdo Fernando (ex-Chapecoense) fez sua estreia pelo Athletico. Dos três reforços contratados para 2023, ele e o lateral-direito Madson já atuaram. O centroavante Arriagada (ex-Colo-Colo) ficou no banco e não entrou.

ESCALAÇÃO

O técnico Paulo Turra fez seis mudanças em relação ao último jogo, com as entradas do lateral-direito Khellven, do zagueiro Matheus Felipe, do lateral-esquerdo Fernando, do volante Hugo Moura e dos pontas Canobbio e Vitinho. A ideia do treindaor é fazer um rodízio de jogadores, evitando o acúmulo de desgaste físico e dando ritmo de jogo a todos. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Canobbio (direita), Vitor Bueno (centro) e Vitinho (esquerda) no setor ofensivo.

As ausências eram o goleiro Mykael e o centroavante Vitor Roque, que estão com a seleção brasileira sub-20, além do atacante Marcelo Cirino, que se recupera de lesão.

SÃO JOSEENSE

O desfalque no ISJ era o meia Guilherme, lesionado. O veterano, de 34 anos, jogou no Athletico em 2017 e 2018 e defendeu o Atlético-MG de 2011 a 2015.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Aos 55 segundos, Alex Santana trombou com Marcos Paulo, no meio-campo. A bola sobrou para Fabro, que deu passe em profundidade para Marcos Paulo, já dentro da área. Ele ganhou de Matheus Felipe e chutou: 1 a 0 para o mandante. O Athletico empatou em seguida, aos 9, em belo lançamento de Canobbio, jogada de pivô inteligente de Vitor Bueno e finalização de Pablo: 1 a 1. Depois do começo agitado, o jogo teve ritmo mais reduzido em seguida. Os dois times priorizaram as bolas longas e os cruzamentos. E criaram poucos lances de perigo.

ARBITRAGEM

O ISJ ainda pediu um pênalti aos 33 do 1º, quando Thiago Primão caiu na área ao dividir com Fernando e Matheus Felipe. O Athletico pediu pênalti em Canobbio aos 47 do 1º, quando o ponta invadiu a área e caiu ao dividir com Julio Vaz. A imagem da TV dá a impressão que houve o toque nos dois lances, no entanto ambas as jogadas são polêmicas e dependem de interpretação. Não há VAR no Paranaense.

SEGUNDO TEMPO

O Athletico voltou lento, apático e recuado para o segundo tempo. O ISJ fez 2 a 1 já aos 9 minutos, em cruzamento rasteiro do lateral-esquerdo Ricardinho (38 anos, ex-Coritiba) e desvio no pé de Zé Ivaldo: gol contra. Aos 11, as primeiras substituições no Furacão, com as entradas do volante Erick e de Christian, que entrou como meia ofensivo. O time rubro-negro empatou em seguida, aos 13, em jogada individual de Canobbio, que roubou de Doca, invadiu a área e chutou cruzado. Kallyl tentou tirar e fez contra: 2 a 2. Aos 28, o atacante Rômulo entrou no jogo.

TRAVE E GOL

Aos 31, o ISJ colocou uma bola no travessão, após cobrança de escanteio. Aos 35, entraram o lateral Pedrinho e o ponta Cuello. O Athletico tinha dificuldades para defender e para atacar. Mesmo assim, chegou ao gol graças ao talento individual de Cuello. Ele passou por dois adversários e chutou no ângulo, aos 40 minutos: 3 a 2.

Estatísticas do jogo (Crédito: Reprodução/NSports)

SÃO JOSEENSE 2×3 ATHLETICO

São Joseense: Gabriel Leite; Doca, Julio Vaz, Carlão e Ricardinho; Kallyl, Willian Sotto (Carlos Alberto), Juliano Fabro (Arthur Bessa), Thiago Primão (Adriano) e Messias (Gabrielzinho); Marcos Paulo (Anderson Tanque). Técnico: Zé Roberto

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando (Pedrinho); Hugo Moura (Erick) e Alex Santana (Christian); Canobbio, Vitor Bueno (Rômulo) e Vitinho (Cuello); Pablo. Técnico: Paulo Turra

Gols: Marcos Paulo (1-1º), Pablo (9-1º), Zé Ivaldo, contra (9-2º), Kallyl, contra (13-2º) e Cuello (40-2º)

Cartões amarelos: Christian (A).

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Público: 2.644 pagantes

Local: Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Gol do ISJ. Alex Santana tromba com Marcos Paulo no meio-campo. A bola sobra para Fabro, que dá passe em profundidade para Marcos Paulo, já dentro da área. Ele ganha de Matheus Felipe e chuta no cantinho.

9 – Gol do Athletico. Canobbio lança. Vitor Bueno recebe na cara do gol e dá um toquinho para Pablo, que chuta no canto.

33 – Thiago Primão avança, invade a área e cai ao dividir com Fernando e Matheus Felipe. O ISJ pede pênalti.

36 – Thiago Primão cruza da direita. Ninguém corta. A bola atravessa a área e sobra para Doca, que chuta cruzado, ao lado do gol.

39 – Falta na esquerda. Em vez de cruzar, Vitor Bueno cobra direto. Gabriel Leite salva.

45 – Marcos Paulo arrisca de fora da área. Bento segura, quase no centro.

Segundo tempo

7 – Willian Sotto cruza da direita. Marcos Paulo sobe e cabeceia perto, ao lado.

9 – Gol do ISJ. Ricardinho recebe na área e cruza rasteiro. A bola desvia em Zé Ivaldo e ‘mata’ Bento.

13 – Gol do Athletico. Canobbio rouba de Doca, invade a área e chuta cruzado. Kallyl tenta tirar e faz contra.

15 – Messias chuta da meia-lua. A bola vai sobre o gol.

31 – Escanteio. Gabrielzinho cruza. Tanque desvia de cabeça. Bento toca na bola, que vai no travessão.

38 – Carlos Alberto chuta forte, de fora da área. Bento faz boa defesa, no canto.

40 – Gol do Athletico. Cuello recebe na ponta-esquerda, finta dois adversários e chuta do bico da área. A bola morre no ângulo.

46 – Adriano chuta de fora da área. A bola vai na rede, pelo lado de fora.

48 – Cuello chuta de fora da área. O goleiro espalma no canto.