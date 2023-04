Reprodução / Conmebol

O Athletico não emplacou nenhum jogador na seleção da primeira rodada da Copa Libertadores da América. A primeira rodada se encerrou na quinta-feira (6) e foi a seleção ideal foi divulgada nesta sexta-feira pela Conmebol.

Os únicos jogadores de times brasileiros que entraram na equipe são o zagueiro Balbuena (Corinthians) e os atacantes Roger Guedes (Corinthians) e Cano (Fluminense). Os dois foram os únicos times brasileiros que triunfaram nesta semana pela competição.

Na terça-feira (4), o Athletico empatou em 0 a 0 com o Alianza Lima, no Peru. No mesmo dia, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Independiente Medellín, na Colômbia.

Na quarta-feira (5), o Flamengo foi derrotado pelo Aucas por 2 a 1, de virada, no Equador. O Palmeiras levou 3 a 1 do Bolívar, na Bolívia, também de virada. O Fluminense fez 3 a 1 no Sporting Cristal, no Peru.

Na quinta-feira (6), o Corinthians derrotou o Liverpool do Uruguai por 3 a 0, no estádio Centenário, em Montevidéu. E o Atlético-MG perdeu para o Libertado (Paraguai) por 1 a 0, no Mineirão.