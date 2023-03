Renan Viana (Crédito: Divulgação/Arquivo/Athletico.com.br)

O jogo com o maior número de gols deste Campeonato Brasileiro Sub-20 aconteceu nesta quinta-feira (30), em Goiânia (GO). Fora de casa, os jovens talentos do Athletico Paranaense golearam o Atlético Goianiense por 5 a 3 no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. O duelo foi válido pela quinta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Felipe Chiqueti (12min do 1ºT), Renan Viana (32min do 2ºT), Vinicius Kauê (40min do 2ºT), Biro (43min 2ºT) e Pará (44min do 2ºT) anotaram os gols da Piazada do Caju no jogo. Thiago Medeiros (17min do 2ºT), Samuel (34min do 2ºT) e Daniel (46min do 2ºT) fizeram os tentos do time da casa.

O goleiro Mycael e o centroavante Renan Viana, que foram campeões do Sul-Americano com a seleção brasileira, foram titulares do Athletico na partida.

Com o resultado, o Athletico Paranaense soma agora 10 pontos em cinco partidas disputadas. É o segundo colocado do Grupo B, na zona de classificação à próxima fase. Santos (11 pontos), Grêmio (10 pontos) e Palmeiras (9 pontos) completam o G4.

Além do jogo em Goiânia, outras duas partidas completaram a rodada nesta quinta-feira (30): Cruzeiro 4×3 Palmeiras e Santos 5×1 Goiás. Fortaleza 2×1 Bahia e São Paulo 0x1 Grêmio haviam aberto a rodada na quarta-feira (29).

O Athletico Paranaense atuou na partida com Mycael; Ataíde, João Vitor (Dourado, aos 30min do 2ºT), Arthur Zanella (Yuri, aos 30min do 2ºT) e Vinicius Kauê; Murilo (Biro, no intervalo), Lucca (Fernando, no intervalo) e Felipe Chiqueti (Pará, aos 30min do 2ºT); Kevin (Rogério Zuin, aos 11min do 2ºT), Leonardo Derik e Renan Viana.

Próximo jogo

O Athletico Paranaense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 na próxima quinta-feira, 6 de abril. A partir das 15h, o Rubro-Negro recebe o São Paulo no Miniestádio do CAT Caju.

O Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2023

O Campeonato Brasileiro Sub-20 conta com a participação de 20 equipes, que estão divididas em dois grupos. O Furacão está no Grupo B, ao lado de Atlético Goianiense, Bahia, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Nesta primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro do grupo. Após nove rodadas, os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final e fazem o cruzamento olímpico com o Grupo A. A última rodada da fase de classificação ocorre na primeira semana de maio.

Os jogos das quartas de final serão em julho. Os jogos da semifinal estão previstos para agosto. Nestas duas fases, partidas de ida e volta. Faz o segundo duelo em casa quem tiver melhor campanha até este estágio da competição

A decisão do Brasileiro Sub-20 ocorre em jogo único, previsto para 8 de setembro.

O campeão do Brasileirão Sub-20 estará classificado para disputar a CONMEBOL Libertadores Sub-20 de 2024. Não há rebaixamento. O critério para disputa da competição é o Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Podem participar do Brasileiro Sub-20 de 2023 atletas nascidos a partir de 1º de janeiro de 2003.