Athletico 4×1 Real Ariquemes (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

A primeira vitória do Athletico Paranaense no Brasileirão Feminino veio neste sábado (dia 18). E com goleada. As Gurias Furacão superaram o Real Ariquemes por 4 a 1 no Miniestádio do CT do Caju. O jogo foi válido pela quarta rodada da competição.

Nathália abriu o placar para o Athletico Paranaense, aos 19 minutos de jogo. Foi o terceiro gol dela no Brasileiro Feminino. É uma das artilheiras do campeonato. Thais Prado cobrou falta com categoria e ampliou, aos 34 minutos. Thayslane fez o terceiro, já nos acréscimos da etapa inicial.

O jogo ganhou contornos de dramaticidade à equipe athleticana, que ficou com uma jogadora a menos a partir dos 13 minutos do segundo tempo. A meio-campo Camila Pini deixou a partida depois de receber o segundo cartão amarelo e, em seguida, o vermelho após cometer falta em uma adversária.

No minuto seguinte, Geisiane fez o tento do Real Ariquemes. Mas o Rubro-Negro administrou bem a vantagem. Conseguiu conter a tentativa de pressão do time rondoniense e, aos 39 minutos, fechou o placar com Duda Carolino.

O jogo foi realizado sem a presença de torcedores. Em razão de artigo do Regulamento Geral das Competições, momentaneamente não está sendo permitido o acesso de público nos jogos no CAT Caju.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado deste sábado (18), a equipe de futebol feminino do Athletico Paranaense chega a quatro pontos conquistados e subiu para a 11ª posição do Brasileirão. O Real Ariquemes segue ainda sem pontuar, na 15ª posição.

Palmeiras (10 pontos), Corinthians (9 pontos), Ferroviária (9 pontos), Flamengo (9 pontos), Grêmio (7 pontos), Internacional (6 pontos), São Paulo (5 pontos) e Cruzeiro (5 pontos) são as equipes que, neste momento, estão na zona de classificação às quartas de final. Mais quatro jogos completam a rodada neste domingo (19) e na segunda-feira (20).

Após as 15 rodadas da primeira fase, os oito times mais bem colocados avançam para as quartas de final. A partir daí até a decisão do título, os jogos de ida e volta são em sistema eliminatória simples.

O campeão e o vice-campeão do Brasileirão Feminino de 2023 se classificam para a CONMEBOL Libertadores de Futebol Feminino de 2024 independentemente do resultado de outras competições. Os quatro últimos colocados do vão para a Série A2 do Brasileiro Feminino de 2024.

Programação

Após a partida deste sábado (18), as Gurias Furacão retornam à programação de treinos na manhã de segunda-feira (20). Daí em diante, começa a preparação para a quinta rodada do Brasileirão Feminino.

O desafio será contra o Corinthians. Jogo que começa às 19h do domingo (26) no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, no interior do Estado de São Paulo.

Ficha técnica:

Sábado, 18 de março de 2023

Athletico Paranaense 4×1 Real Ariquemes

Campeonato Brasileiro Feminino | Rodada 04

Local: Miniestádio do CAT Caju, em Curitiba (PR)

Início: 15h00

Árbitro: André Ricardo Martins (PR)

Assistente 01: Leandro Polli Glugoski (PR)

Assistente 02: Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

Quarto árbitro: Elvio Kertelt Legnani (PR)

Athletico Paranaense: Thais Helena; Evelyn, Alessandra, Jajá Amorim e Thais Prado; Paloma (Duda Carolino, aos 10min do 2ºT), Camila Pini e Rafinha (Hilary, no intervalo); Lilian (Giovanna, aos 40min do 2ºT), Thayslane (Iasmin, aos 31min do 2ºT) e Nathália (Joyce, aos 31min do 2ºT). Técnico: Brenno Basso

Gols: Nathália, aos 19min do 1ºT (1×0); Thais Prado, aos 34min do 1ºT (2×0); Thayslane, aos 47min do 1ºT (3×0); Duda Carolino, aos 39min do 2ºT (4×1).

Cartões amarelos: Camila Pini (aos 10min do 1ºT); Jajá Amorim (aos 13min do 1T); Rafinha (aos 31min do 1ºT); Paloma (aos 41min do 1ºT) Camila Pini (aos 13min do 2ºT); Thais Helena (aos 27min do 2T).

Cartão vermelho: Camila Pini (aos 13min do 2ºT).

Real Ariquemes: Letícia Rodrigues; Graciela Martínez (Luana Santos, no intervalo), Jack, Amanda e Laura Marin; Vick (Geisiane, no intervalo), Mafê (Flavinha, no intervalo); Gabi Lira (Martinha, aos 33min do 1ºT) e Nayra Pimentinha (Maria Vitória, aos 46min do 2ºT); Karol Lins e Naiane. Técnico: Paulo Eduardo

Gol: Geisiane, aos 14min do 2ºT (3×1).

Cartões amarelos: Vick (aos 17min do 1ºT); Naiane (aos 33min do 1ºT).

Campeonato Brasileiro Feminino

Rodada 04

Sexta-feira, 17 de março

Palmeiras 3×0 Bahia

Flamengo 1×0 Atlético Mineiro

Sábado, 18 de março

Athletico Paranaense 4×1 Real Ariquemes

Grêmio 3×0 Ceará

Domingo, 19 de março

15h00: Real Brasília x Santos

16h00: São Paulo x Internacional

17h00: Cruzeiro x Avaí Kindermann

Segunda-feira, 20 de março

20h00: Ferroviária x Corinthians

Rodada 05

Sábado, 25 de março

18h00: Bahia x Grêmio

Domingo, 26 de março

11h00: Atlético Mineiro x Real Brasília

15h00: Ceará x Flamengo

15h00: Avaí Kindermann x São Paulo

16h30: Real Ariquemes x Ferroviária

19h00: Corinthians x Athletico Paranaense

20h30: Internacional x Cruzeiro

Segunda-feira, 27 de março

20h00: Santos x Palmeiras

Rodada 06

Sábado, 1º de abril

11h00: Palmeiras x Ceará

11h00: Internacional x Avaí Kindermann

15h00: Grêmio x Santos

19h00: São Paulo x Real Ariquemes

21h00: Flamengo x Athletico Paranaense

Domingo, 2 de abril

15h00: Real Brasília x Corinthians

16h00: Ferroviária x Bahia

20h30: Cruzeiro x Atlético Mineiro