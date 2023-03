Christian comemora: Athletico jogou pro gasto e celebrou seu aniversário passando invicto para a final do Campeonato Paranaense (Foto: Valquir Aureliano)



















O Athletico está na final do Campeonato Paranaense de 2023. Ainda invicto na competição, o Furacão venceu neste domingo (26 de março), em plena Arena da Baixada e no dia do aniversário do clube, o Maringá por 1 a 0. O gol da vitória veio já no final da partida, aos 43 minutos, e foi marcado por Christian, em jogada criada por Léo Cittadini e Pablo. A partida, contudo, foi bastante complicada, com o time da capital tendo um desempenho abaixo do normal e o do interior criando uma série de boas chances para abrir o placar antes de sofrer o primeiro e único tento do jogo.

Agora, o Athletico se prepara para enfrentar o FC Cascavel na grande decisão do estadual, que será disputada com partidas de ida e volta nos dias 2 e 9 de abril (os próximos domingos) e o Furacão decidindo em casa. A Serpente eliminou o Operário de Ponta Grossa nos pênaltis, na noite de sábado, no Germano Krüger, e jogará pela segunda vez em sua história a final da competição.

PARABÉNS PARA VOCÊ!

O dia foi de festa na Arena da Baixada. É que neste domingo (26 de março) o Athletico celebrou seus 99 anos de existência. O clube foi fundado em 26 de março de 1924, a partir da fusão do International Foot-Ball Club e do América Futebol Clube.

CAMPANHAS

O Furacão chega na final do campeonato estadual com 14 vitórias e um empate em 15 partidas, tendo marcado 37 gols e sofrido outros oito (saldo de +29).

O Dogão, por outro lado, se despede da competição com sete vitórias e três empates em 15 jogos, com 22 gols marcados e 13 sofridos (saldo de +9).

Já o FC Cascavel, rival do Furacão na grande decisão, tem seis vitórias e quatro empates em 15 partidas, com 18 gols marcados e 15 sofridos (saldo de +3).

ESCALAÇÕES

As duas equipes entraram em campo com algumas novidades em seus times titulares neste domingo, em relação ao duelo anterior (vencido por 2 a 0 pelo time da capital, no interior do estado). No Furacão, entraram o lateral-esquerdo Fernando e o meia-ponta Cuello nos lugares de Pedrinho (suspenso) e Canobbio (que está servindo a seleção uruguaia). Outro desfalque foi Vitor Roque, convocado para a Seleção Brasileira.

Já no Dogão, as novidades foram o lateral-direito Michel, o volante Max Miller e o atacante Moraes, nas vagas de Marcos Vinícius (suspenso), Serginho e Gui Sales (que ficaram como opção no banco de reservas).

PRIMEIRO TEMPO

O confronto começou equilibrado e bem movimentado, com os dois times buscando o gol. O Maringá, em desvantagem no placar agregado, era quem tentava pressionar mais, mas o Athletico foi quem acabou tendo as melhores oportunidades.

A primeira chance mais clara veio aos 16 minutos, num cabeceio de Thiago Heleno após escanteio de Terans. Cinco minutos depois, uma bela jogada em equipe do Furacão: Vitor Bueno deu um desconcertante toque de letra para Pablo, que conseguiu desviar a bola dentro da área e em seguida caiu na disputa pela posse. Na sobra, Erick apareceu pressionando o marcador dentro da área, roubou a bola e saiu na cara do gol. O placar só não foi inaugurado porque Dheimison fez uma grande defesa com o pé.

O Maringá respondeu aos 30 minutos, em bela jogada individual seguida de chuta de fora da área de Robertinho, que colocou o goleiro Bento para trabalhar. O time visitante ainda ficou pedindo um pênalti no lance seguinte e antes do apito final, aos 45, os mandantes conseguiram encaixar mais uma bela jogada coletiva, que começou com Cuello pela esquerda e terminou com Pablo, pela direita, cruzando rasteiro para Vitor Bueno aparecer livre dentro da área e chutar forte na rede, pelo lado de fora.

SUBSTITUIÇÕES

Na volta do intervalo, mudanças dos dois lados. No time da casa, Paulo Turra sacou Vitor Bueno para promover a entrada de Alex Santana. No visitante, Jorge Castilho apostou primeiro em Caio Felipe no lugar de Michel. Depois, aos nove minutos colocou Gui Sales na vaga de Moraes; aos 32, Parrudo por Caíque; e aos 41, ainda tentou com Alemão e Julio Pacato suplantando Morelli e Bianqui.

O Furacão, por sua vez, fez três mudanças aos 21 minutos da etapa final, com Madson, Hugo Moura e Christian substituindo Khellven, Erick e Terans; e a última alteração veio aos 32, com Léo Cittadini na vaga de Cuello.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou com o Maringá criando duas chances claras de gol, aos 8 e aos 11 minutos. No primeiro lance, Matheus Bianqui parou em grande defesa do goleiro Bento. No segundo, sofreu por conta da falta de pontaria após saída de bola falha de Zé Ivaldo.

O marasmo do time da casa fez com que os torcedores rubro-negros começassem a perder a paciência, vaiando o fraco desempenho da equipe por volta do 15º minuto de jogo. E por pouco o Maringá não saiu na frente em seguida: aos 18 minutos, Iago chegou a balançar a rede após assistência de Gui Sales, mas a arbitragem assinalou que a bola teria saído antes do cruzamento que originou o gol.

Os visitantes ainda tiveram mais uma boa oportunidade, com Robertinho, aos 29. Mas aí o Furacão mostrou sua eficiência ao fazer valer aquele ditado futebolístico que diz “quem não faz, toma”: aos 43 minutos, Cittadini acionou Pablo dentro da área e o atacante tentou uma batida cruzada. A bola venceu o goleiro e se encaminhou pro gol até Christian aparecer fechando e só empurrar a bola pra rede, marcando o gol da vitória em mais um dia de festa na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1 X 0 MARINGÁ

Athletico: Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Fernandinho e Erick (Hugo Moura); Terans (Christian), Vitor Bueno (Alex Santana) e Cuello (Léo Cittadini); Pablo. Técnico: Paulo Turra.

Maringá: Dheimison; Michel (Caio Felipe), Wesley, Vilar e Caíque (Parrudo); Max Miller, Morelli (Alemão) e Matheus Bianqui (Julio Pacato); Robertinho, Moraes (Gui Sales) e Iago. Técnico: Jorge Castilho.

Gol: Christian (43-2º)

Cartões amarelos: Michel e Iago (M)

Árbitro: Elvio Kertelt Legnani

Público: 22.723 pessoas

Renda: R$ 639.835,00

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR), domingo (26 de março) às 16 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Lançamento nas costas da defesa para Terans, que é desarmado na ‘hora H’ dentro da área. Arbitragem assinala impedimento do uruguaio.

3 – Moraes recebe na intermediária e, com campo aberto, ajeita o corpo e chuta forte, de longe. Por cima do gol.

6 – Cobrança de escanteio de Moraes e Iago cabeceia para fora, por cima.

10 – Robertinho tenta um chute de voleio e manda um balão longe do gol.

16 – Cobrança de escanteio de Terans. Thiago Heleno sobe sozinho no meio da área e cabeceia ao lado, perto do gol.

19 – Cuello escapa pela esquerda, se aproxima da linha de fundo e cruza. Max Miller tenta cortar e acaba chutando para trás. Escanteio.

22 – Pablo recebe um belo toque de letra de Vitor Bueno, faz o pivô na entrada da área, desvia a bola e cai. Erick pressiona dentro da área, rouba a bola do marcador e sai na cara do gol. Ele chuta rasteiro, buscando o canto oposto, e Dheimison defende com o pé.

30 – Robertinho recebe na direita, corta para o meio e chuta forte, de canhota. A bola vai em cima de Bento, que faz boa defesa em dois tempos.

32 – Robertinho dá uma cavadinha para Moraes dentro da área, Fernando faz o combate e o jogador do Maringá desmorona, pedindo pênalti. O árbitro manda o jogo seguir.

43 – Bola nas costas da defesa para Michel, que invade a área e dá um toque para trás. Bianqui chegava para finalizar, mas Fernandinho se antecipa e afasta o perigo.

45 – Cuello passa por dois marcadores na intermediária e toca para Fernandinho. O meio-campista vê Pablo aberto e livre pela direita e enfia para ele, que cruza rasteiro buscando a segunda trave. Vitor Bueno chega batendo dentro da área e chuta na rede pelo lado de fora.

Segundo tempo

4 – Cuello arrisca o chute de longe e a bola desvia em Wesley, saindo em escanteio.

7 – Bola lançada para dentro da área do Maringá. A zaga afasta e na sobra Terans chuta de primeira, de voleio. A bola passa ao lado do gol.

8 – Contra-ataque do Maringá. Matheus Bianqui recebe livre no meio a área e chuta rasteiro, na saída do goleiro Bento, que faz grande defesa com o pé, no reflexo.

11 – Zé Ivaldo sai jogando muito mal de dentro da área e entrega para Bianqui. De frente para o gol, livre na entrada da área, o meia chuta forte e manda longe do gol. Era mais uma chance clara.

17 – Cruzamento de Caio Felipe da direita. Iago sobe bem no meio da área e cabeceia por cima da meta.

18 – Cobrança de lateral do FC Cascavel direto para a área. Thiago Heleno tenta tirar, a bola vai para trás e Gui Sales não desiste do lance, cruzando pro meio da área. Iago aparece no meio da zaga e desvia pro fundo do gol, mas a arbitragem assinala que a bola teria saído em escanteio após o desvio do zagueiro.

26 – Alex Santana tabela pelo meio com Pablo e chuta. A bola desvia e sai em escanteio, que é cobrado por Cuello e finalizado de cabeça por Pablo, que joga para fora.

29 – Robertinho faz mais uma boa jogada no ataque e solta a bomba de perto da área, para fora e com perigo.

31 – Bola cruzada na área. Cuello tenta um chute de bicicleta e a bola desvia em Max Miller, saindo pela linha de fundo após raspar a trave.

32 – Cobrança de escanteio do Athletico e Léo Cittadini escapa da marcação dentro da área para cabecear. Para fora.

43 – Gol do Athletico! Cittadini aciona Pablo, que recebe dentro da área e chuta cruzado. A bola passa pelo goleiro e Christian aparece fechando na pequena área, tendo o trabalho de só empurrar a bola pro fundo do gol.