Lauri Pick recebe premiação da Conmebol (Crédito: Divulgação/Athletico)

O Athletico Paranaense divulgou nota de pesar na noite de domingo (dia 19) lamentando a morte do vice-presidente Lauri Antônio Pick. “Com profundo pesar, o Athletico Paranaense comunica o falecimento de Lauri Antônio Pick, 2º vice-presidente do Conselho Administrativo. Lauri faleceu neste domingo (19). Lauri Antônio Pick trabalhava na gestão do Rubro-Negro há anos. Ocupou diversos cargos de diretoria, ao longo de diferentes mandatos”, informou o clube. O empresário, de 70 anos, estava internado no Hospital Marcelino Champagnat.

“O velório será realizado na Arena da Baixada, das 9h às 17h desta segunda-feira (20). O acesso será feito através do Portão A (esplanada da Rua Buenos Aires) e do estacionamento da Rua Brasílio Itiberê. O Athletico Paranaense presta condolências aos amigos e familiares de Lauri Antônio Pick neste momento de profunda tristeza”, informou a nota do Athletico.

O sepultamento será às 21 horas, no Completo Cerimonial de Pinhais.

No Instagram do Athletico, Rafael Pick comentou sobre a relação do pai com o clube. “Meu pai se tornou athleticano na década de 70, quando veio de Coronel Vivida para estudar em Curitiba. Disse que optou pelo CAP para fazer frente aos vários amigos coxas brancas, mas sempre fazia questão de me lembrar da escassez de títulos daquela época. Mudou-se para Foz do Iguaçu, voltou por um curto período para Curitiba, depois mais 6 anos em Cascavel e quando voltou para Curitiba em 1990 me levou ao primeiro Atletiba. Empatamos em 2×2 e levamos o título em 05/08/1990”, contou. “Sua paixão pelo CAP sempre foi acima do normal, para nós familiares. Acompanhamos juntos a era Pinheirão, Baixada, Arena Kyocera e quando chegou o momento da construção da Arena FIFA, recebeu convocação para fazer parte do projeto. De lá para cá, muito envolvimento e movido pela paixão ao time e a vitória. Falava com orgulho das amizades e experiências criadas. Athletico proporcionou muito e neste momento, a imagem do CAP e do meu pai tornam-se inseparáveis. Obrigado pai”, escreveu Rafael.