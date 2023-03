O uniforme dois do Athletico, na cor azul (Crédito: Divulgação/Athletico)

O Athletico Paranaense e a Umbro lançaram nesta sexta-feira (dia 24) a nova coleção de uniformes para a temporada 2023, com os conjuntos oficiais 1, 2 e 3 sendo apresentados simultaneamente à torcida. O clube completa 99 anos de história no próximo domingo (26) e vai estrear as novas camisas, calções e meiões no duelo contra o Maringá, válido pelas semifinais do Campeonato Paranaense.









Um vermelho intenso domina o uniforme oficial 1 do Athletico, que foi desenvolvido pela marca inglesa sob o lema “Só Se Veste Por Amor”, presente no hino do clube e no coração de cada torcedor rubro-negro. A frase é destacada na parte de trás da gola, abaixo da nuca, junto ao duplo diamante da Umbro. As quatro faixas diagonais negras originárias do escudo athleticano também estão presentes na camisa.

Em preto também estão a gola e as barras das mangas, assim como o calção e os meiões, com detalhes em vermelho. A camisa principal do Furacão ainda pode ser utilizada em partidas oficiais combinando com os calções nas versões em branco e em vermelho, dependendo do adversário.

O segundo uniforme desenvolvido pela Umbro traz o azul-celeste como cor principal, algo inédito na história do Athletico. A escolha homenageia a segunda conquista do clube na Copa Sul-Americana, quando venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Montevidéu, no Uruguai. A data da conquista (20.11.2021) é destacada na parte de trás da gola, abaixo da nuca, ao sol da bandeira uruguaia.

O conjunto oficial 2 ainda conta com o calção azul-celeste e os meiões brancos, ambos com detalhes em preto. A camisa também pode ser utilizada combinando com calções brancos e pretos.

Já o terceiro uniforme athleticano é predominantemente negro, com as faixas diagonais do Furacão em vermelho.

Em todos os modelos, as mangas das camisas contam com grafismos que remetem ao diamante símbolo da Umbro, em jacquard. O lançamento também inclui os fardamentos de goleiros, com três diferentes modelos: amarelo, roxo e azul-marinho.

Todos os uniformes oficiais do Athletico para 2023 estarão disponíveis para compra a partir de 25 de março, tanto na loja oficial do Furacão (loja.athletico.com.br) como no e-commerce da Umbro (umbro.com.br). A partir de 28 de março, demais lojas parceiras poderão comercializar a nova coleção. Todos os modelos possuem versões masculinas e femininas, assim como as opções “Atleta” e “Classic”.

Os modelos 2022 custavam em torno de R$ 250 – e agora estão em promoção por cerca de R$ 200. Os preços da linha 2023 ainda não foram divulgados. Nos bastidores, a informação é que o preço das novas camisas será de R$ 339,90.