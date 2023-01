Athletico x Foz (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico venceu por 3 a 1 o Foz, nessa quarta-feira (dia 25) à noite, na Arena da Baixada, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 12 pontos. A equipe do Interior está em 9º lugar, com 3 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

MELHOR INÍCIO

Esse é o melhor início de Campeonato Paranaense do Athletico nos últimos dez anos. A última vez que conseguiu quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas foi em 2012, sob o comando do técnico uruguaio Juan Ramón Carrasco. O time terminou com o vice naquele ano, perdendo a final nos pênaltis para o Coritiba de Marcelo Oliveira.

TORCIDA

Assim como o jogo do último sábado, somente mulheres e crianças de até 12 anos puderam entrar no estádio, mediante a doação de 1 kg de alimento. Não houve conbrança de ingresso. O Athletico foi punido com a perda de dois mandos de campo em julgamento no TJD-PR. Em vez da tradicional pena de ‘portões fechados’, ou seja, sem torcida, dessa vez o tribunal aplicou uma punição inovadora, restringindo o público.

O público foi de 37.197 pessoas contra o Foz. No sábado, contra o Maringá, foi de 32.031. A melhor marca do ano passado na Arena foi contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, com 38.054 pagantes, quando houve cobrança de ingresso e público livre. O recorde histórico do Furacão no estádio ocorreu na final da Copa Sul-Americana 2018, com 39.618 pagantes.

ARTILHEIROS

O meia Vitor Bueno soma agora 7 gols em 34 jogos pelo Athletico. O zagueiro Zé Ivaldo tem 7 gols em 141 partidas. O volante Christian acumula 15 gols em 128 jogos pelo Furacão

REFORÇOS

Dos três reforços contratados para 2023, o único a atuar como titular até agora foi o lateral-direito Madson, que começou jogando contra o Foz. O lateral-esquerdo Fernando (ex-Chapecoense) ficou no banco. O centroavante Arriagada (ex-Colo-Colo) não foi relacionado para o jogo.

ESCALAÇÃO

Depois de repetir a escalação por três jogos, dessa vez o técnico Paulo Turra fez cinco mudanças, com as entradas do lateral-direito Madson, do zagueiro Zé Ivaldo, o volante Alex Santana, do ponta Cuello e do meia Vitor Bueno. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Terans (direita), Vitor Bueno (centro) e Cuello (esquerda) no setor ofensivo. Terans e Vitor Bueno tiveram bastante liberdade e trocaram de posição em certos momentos.

As ausências eram o goleiro Mykael e o centroavante Vitor Roque, que estão com a seleção brasileira sub-20, além do atacante Marcelo Cirino, que se recupera de lesão.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve domínio do Athletico, que controlou o meio-campo e contou com bons avanços de Cuello pela esquerda e de Terans pela direita. Os lançamentos de Fernandinho e as triangulações com Vitor Bueno também foram outras armas usadas pelo time. O Foz começou nervoso e errando demais na marcação e na saída de bola. O Furacão fez 1 a 0 aos 13 minutos, em escanteio cobrado por Terans e finalizado por Zé Ivaldo. E ampliou para 2 a 0 aos 14 minutos, em bela jogada de Fernandinho, toque de calcanhar de Terans e finalização espetacular de Vitor Bueno: golaço. O time da casa desperdiçou três chances em seguida. A partir dos 25 minutos, o Foz se organizou e começou a incomodar. Aos 29, o time do Interior chegou ao gol em cruzamento de Wesley, falha de Pedrinho e finalização de Ramon – ele jogou o Brasileiro de Aspirantes de 2022 pelo Paraná Clube.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Athletico ofensivo e buscando o terceiro gol. O setor ofensivo, porém, errava demais nos momentos decisivos. Aos 13, as primeiras trocas, com as entradas do lateral Khellven e do centroavante Rômulo. Aos 19, o ponta Jajá entrou no lugar de Cuello. O ritmo caiu e o jogo ficou truncado, com poucas jogadas ofensivas. Aos 36, entraram o volante Christian e o meio-campista Léo Cittadini. O Athletico se perdeu em campo e o Foz teve duas chances para empatar, uma aos 40 e outra aos 46. O terceiro gol só veio aos 49, em bela jogada de Christian, que tabelou com Jajá e com Terans, e chutou no canto.

Estatísticas do jogo (Crédito: Reprodução/Athletico.com.br)

ATHLETICO 3×1 FOZ

Athletico: Bento; Madson (Khellven), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho e Alex Santana (Léo Cittadini); Terans, Vitor Bueno (Christian) e Cuello (Jajá); Pablo (Rômulo). Técnico: Paulo Turra

Foz: João Paulo; Manoel, Daniel, Marcio e Wesley; Coppetti e Lucas Guedes (João Torres); Pedrinho (Kaio), Ramon e Juninho (Clayvert); Kauã. Técnico: Negreiros

Gols: Zé Ivaldo (13-1º), Vitor Bueno (14-1º), Ramon (29-1º) e Christian (49-2º)

Cartões amarelos: João Torres (F).

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Público: 37.197 total

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 – Fernandinho lança para a ponta-direita. Impedido, Terans recebe e toca de cabeça para Pablo, livre na área. Ele faz o gol, mas a arbitragem anula por impedimento.

13 – Gol do Athletico. Escanteio. Terans cruza e Zé Ivaldo cabeceia no canto.

14 – Gol do Athletico. Fernandinho rouba no ataque e aciona Terans, na área. Ele ajeita de calcanhar para Vitor Bueno, que encobrou o goleiro com um toquinho. Golaço.

22 – Cuello invade a área e chuta sobre o gol.

23 – Vitor Bueno cruza. Terans cabeceia e o goleiro salva.

25 – Vitor Bueno cruza. Alex Santana cabeceia perto, ao lado.

29 – Gol do Foz. Wesley cruza da esquerda. Pedrinho tira mal. A bola sobra na cara do gol para Ramon, que chuta.

34 – Cruzamento da direita. Vitor Bueno domina na área, gira e chuta ao lado.

42 – Cruzamento. Livre na cara do gol, Ramon tenta finalização de coxa. A bola vai sobre o gol.

Segundo tempo

17 – Ramon chuta de fora da área. Bento segura no alto.

30 – Khellven cruza. Rômulo cabeceia perto, sobre o travessão.

31 – Pedrinho cruza. Livre na área, Rômulo cabeceia para fora e perde gol feito.

40 – Kaio invade a área e chuta na rede, pelo lado de fora.

46 – Kaio invade a área e rola para Kauã, que se atira na pequena área, mas não alcança a bola.

49 – Gol do Athletico. Christian tabela com Jajá, recebe na área, tabela com Terans e chuta no canto. Golaço.