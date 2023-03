Athletico (Crédito: Divulgação/arquivo do site oficial do Athletico/Gustavo Oliveira)

O time feminino do Athletico Paranaense fez uma boa partida em Mogi das Cruzes (SP), mas perdeu por 1 a 0 para Corinthians. O jogo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

O Athletico fez uma partida equilibrada e deu muito trabalho ao atual líder e tricampeão do Brasileiro Feminino. A melhor chance da equipe rubro-negra aconteceu no final do primeiro tempo, em um chute cruzado de Thayslane, que passou muito perto.

O gol do Corinthians saiu aos 13′ do segundo tempo, em uma cobrança de falta de Luana.

Com o resultado, o Athletico segue com quatro pontos conquistados na competição e ocupa o 12º lugar na classificação. A próxima partida da equipe rubro-negra está marcada para a próxima sexta-feira (31), contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Corinthians 1×0 Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro Feminino A1: 1ª fase – 5ª rodada

Corinthians: Lelê; Paulinha, Giovanna (Diany, no intervalo), Mariza e Yasmim (Fernandinha, no intervalo); Juliana (Gabi Morais, aos 13′ do 2º tempo), Luana, Victória (Millene, no intervalo) e Gabi Portilho (Carol Nogueira, aos 29′ do 2º tempo); Tamires e Jennifer

Técnico: Arthur Elias

Athletico Paranaense: Thaís Helena; Nayara, Alê (Hilary, aos 37′ do 1º tempo) e Jajá; Evellyn, Paloma, Joyce (Iasmyn, aos 22′ do 2º tempo) e Thaís Prado; Lilian, Thayslane e Nathália (Giovanna, aos 32′ do 2º tempo)

Técnico: Brenno Basso

Gol: Luana, aos 14′ do segundo tempo

Cartões amarelos: Diany, Gabi Morais, Thayslane, Paloma e Evellyn

Local: Estádio Francisco Filho, em Mogi das Cruzes (SP)

Árbitro: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza (SP)