Athletico x CRB (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense estreou com derrota na Copa do Brasil de 2023. Nessa quarta-feira à noite, perdeu por 1 a 0 para o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na partida de ida da 3ª fase da competição. No jogo de volta, narcado para 25 de abril, na Arena da Baixada, o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão por pênaltis. Ou ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar.

Por estar na Libertadores 2023, o Athletico entrou direto na 3ª fase. Já o CRB passou por União Rondonópolis-MT e Operário-MS nas fases anteriores.

Por participar da 3ª fase, o time paranaense recebeu R$ 2,1 milhões. Se passar pelo CRB, recebe mais R$ 3,3 milhões, acumulando assim R$ 5,4 milhões.

SÉRIE HISTÓRICA

Entre os 20 clubes da Série A, o Athletico era o único invicto em 2023, com 15 vitórias e 3 empates – todos os jogos sob o comando do técnico Paulo Turra. Essa também era a maior invencibilidade do clube no século, com 20 partidas – duas delas em 2022. O CRB vem de um título estadual invicto (10 vitórias em 11 jogos) e de uma eliminação nas quartas da Copa do Nordeste.

JEJUM

Esse foi o terceiro jogo seguido sem gols do Athletico. Antes, empatou em 0 a 0 com Cascavel e com Alianza Lima. O último gol foi nos acréscimos da vitória por 2 a 1 sobre o Cascavel.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

As baixas eram Alex Santana e Kaique Rocha, em recuperação. Mesmo com a agenda recheada de jogos em abril, o técnico Paulo Turra usou força máxima. Dessa vez, ele apostou em Canobbio e Cuello nas pontas e Terans como meia ofensivo centralizado. E Vitor Roque como centroavante, com Pablo começando no banco. No CRB, a novidade era a estreia do zagueiro Anderson Conceição (33 anos, ex-Vasco).

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o Athletico apostando nas bolas longas para os pontas. A estratégia não funcionou. Cuello e Canobbio erraram quase tudo e o time pouco atacou. A única jogada certa foi aos 8 minutos, quando Canobbio cruzou e Terans chutou no canto. O gol foi anulado pelo VAR, por impedimento. Sem a bola, o time paranaense ficou esparramado em campo e foi lento na recomposição. O CRB aproveitou e construiu quatro boas jogadas ofensivas. Bento precisou fazer três defesas para evitar o gol do mandante.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com gol do CRB. Já aos 11, Copete passou por Erick e cruzou rasteiro. Anderson Leite completou livre na pequena área: 1 a 0. As primeiras substituições no Athletico vieram aos 15, com as entradas do atacante Willian Bigode e do volante Christian. O time alagoano recuou. O Furacão passou a ter o controle das ações, mas pouco espaço para finalizar. Aos 25, saiu Cuello e entrou o centroavante Pablo. Aos 38, saíram Khellven e Erick para as entradas do lateral Madson e do volante Hugo Moura. Nos 15 minutos finais, o Athletico sufocou o adversário, mas atacou na base do desespero e levou pouco perigo. A melhor jogada foi um chute de longa distância de Zé Ivaldo.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Athletico teve 52% de posse de bola, 16 finalizações (6 certas) e 92% de precisão nos passes. O CRB somou 14 arremates (6 certos) e 88% de acerto nos passes. Os dados são do Footstats.

PÊNALTI ANULADO

Aos 50 minutos, Vitor Roque caiu na área ao dividir com Romão. O árbitro marcou pênalti. Depois, foi ao monitor do VAR e cancelou a penalidade.

CRB 1×0 ATHLETICO

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Matheus Mega), Anderson Conceição (Gilvan) e Guilherme Romão; Auremir (Falcão), Juninho Valoura (Anderson Leite) e João Paulo; Mike, Copete (David Brow) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer

Athletico: Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho (Christian) e Erick (Hugo Moura); Canobbio (Willian Bigode), Terans e Cuello (Pablo); Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra

Gol: Anderson Leite (11-2º)

Cartões amarelos: Fernandinho, Zé Ivaldo, Erick, Christian (A). Auremir, Matheus Ribeiro, Falcão (C)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Rei Pelé, em Maceió

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Mike recebe lançamento de João Paulo e chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

8 – Canobbio cruza da ponta direita. Terans salta e chuta no canto. Gol. O VAR anula por impedimento.

12 – Matheus Ribeiro chuta de fora da área. Bento espalma no canto.

20 – Copete passa fácil por Zé Ivaldo, invade a área e cruza rasteiro. Bento salva.

27 – Matheus Ribeiro cruza. Mike ganha no alto de Khellven e cabeceia. Bento salva para escanteio.

39 – Vitor Roque dribla um e chuta da meia-lua. A bola vai para fora.

Segundo tempo

3 – Falta na direita. Romão cruza. Conceição cabeceia no canto. Bento espalma.

9 – Falta na direita. Khellven cruza. Zé Ivaldo cabeceia sobre o gol.

11 – Gol do CRB. Copete passa por Erick e cruza rasteiro. Anderson Leite completa na pequena área.

19 – Christian divide na área. Terans pega o rebote e chuta perto, ao lado.

37 – Zé Ivaldo solta a bomba de longe. O goleiro espalma no cantinho. Vitor Roque pega o rebote e chuta torto, para fora.