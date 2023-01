O espanhol Juan Torres comemora gol do Athletico (Crédito: Divulgação/Matheus Afonso/athletico.com.br)

O Athletico Paranaense venceu por 1 a 0 o São Bento-SP nessa sexta-feira (dia 6) à tarde, no estádio Antônio Gomes Martins, em Barretos, pela segunda rodada do grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o time paranaense está classificado por antecipação e apenas cumpre tabela na última rodada – enfrenta o Barretos-SP, na próxima segunda-feira (dia 8). Os dois primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase, disputada em eliminatória simples. Na primeira rodada, o Athletico venceu o Picos-PI.

A escalação inicial do Athletico tinha Gabriel Pereira; Wellington Silva, João Vialle, Arthur Zanella e Vinicius Kauê; João Vitor, Pierre, Kevin e Juninho; Felipe Chiqueti e Athyrson. O desfalque era o centroavante Renan Viana, convocado para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Na estreia da Copinha, ele marcou dois gols.

O São Bento teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, aos 24 minutos, em pênalti cometido por João Vialle. No entanto, o goleiro Gabriel defendeu.

No segundo tempo, Dudu sofreu pênalti para o Athletico. O atacante espanhol Juan Torres, de 17 anos, que entrou no intervalo, foi para a cobrança, mas o goleiro defendeu. O gol da vitória só veio aos 44 do segundo tempo, em chute de Juan Torres, aproveitando sobra na área.