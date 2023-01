Khellven e Canobbio (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense venceu por 2 a 1 o Aruko, nessa quarta-feira (dia 18) à noite, no estádio Willie Davids, em Maringá, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. Os gols foram do centroavante Pablo e do ponta Canobbio. O meia Terans desperdiçou uma penalidade. Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 6 pontos. A equipe do Interior está na lanterna, sem pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

PABLO

O centroavante Pablo é o artilheiro do Paranaense 2023, com 4 gols em 2 jogos. Ele chegou à marca de 49 gols em 218 jogos pelo Athletico. O ponta Canobbio soma agora 4 gols em 42 jogos pelo clube.

ARUKO

Vice-campeão da segunda divisão estadual em 2022, o Aruko mostrou uma equipe organizada taticamente e com muita força defensiva. No setor ofensivo, o destaque foi o ponta-direita Tales, que chamou a atenção pelos dribles e por chutes perigosos.

REFORÇOS

O lateral-direito Madson (ex-Santos) e o lateral-esquerdo Fernando (ex-Chapecoense) ficaram no banco na partida, mas não entraram no jogo. O Athletico segue sem estrear reforços em 2023. Além dos dois, a outra contratação para a temporada é o centroavante Luciano Arriagada (ex-Colo-Colo), que não viajou com a delegação para Maringá.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O zagueiro Thiago Heleno, recuperado de problemas de saúde, voltou ao time titular, entrando no lugar de Matheus Felipe. O técnico Paulo Turra manteve o esquema tático 4-2-3-1, com Terans centralizado entre os extremos Canobbio e Vitinho.

As baixas eram Vitor Roque (seleção sub-20) e três em recuperação: Rômulo, Cuello e Marcelo Cirino. Por opção do técnico, os volantes Christian e Bryan García ficaram em Curitiba.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve dois times buscando o gol e forçando a jogada pela ponta direita. O Aruko levou certa vantagem do duelo de Tales contra Pedrinho e conseguiu duas finalizações de dentro da área. Já o Athletico teve as arrancadas de Canobbio como principal arma. Foram duas boas jogadas dessa forma até o gol, aos 19 minutos, com bom passe de Terans, cruzamento perfeito de Vitinho e finalização de carrinho de Pablo. Depois do gol, o time da capital reduziu o ritmo e amarrou o jogo. O Aruko não teve espaços e apelou para bolas altas, mas levou pouco perigo.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com pênalti para o Athletico, já no primeiro minuto. Fernandinho tentou uma cavadinha e a bola bateu no braço de Zé Pedro. Lance polêmico. Terans cobrou com um chute fraco. O goleiro defendeu com facilidade. Depois disso, o Aruko tomou conta do jogo e criou três boas jogadas ofensivas em 15 minutos. O Athletico reagiu aos 18 e fez 2 a 0, em cruzamento de Terans e chute preciso de Canobbio. O Aruko voltou a dominar o jogo em seguida e criou mais duas boas jogadas ofensivas – ambas terminaram em finalizações perigosas, próximas ao gol. O time do Interior só diminuiu o placar aos 49. Almir cruzou da direita, em cobrança de falta, e Vitão finalizou no canto.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 15, Paulo Turra fez duas substituições, com as entradas dos volantes Hugo Moura e Alex Santana, para as saídas de Fernandinho e Pablo. O 4-2-3-1 foi mantido, com Terans de centroavante e Alex Santana de meia ofensivo centralizado. Aos 44, mais duas trocas, com as entradas do meia Vitor Bueno e do ponta Julimar. Aos 46, o ponta Jajá entrou no lugar de Canobbio.

Estatísticas do jogo (Crédito: Reprodução/Athletico.com.br)

ARUKO 1×2 ATHLETICO

Maringá: Jefferson; Diego Petrin (Almir), Vitão, Zé Pedro e Abraão; Guilherme Borges e Lagoa (Rafinha); André Carlos (Henrique), Danilo Jordan (Alex Nemetz) e Tales; Ermínio (Walisson Baia). Técnico: Rafael Andrade

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick e Fernandinho (Hugo Moura); Canobbio (Jajá), Terans (Vitor Bueno) e Vitinho (Julimar); Pablo (Alex Santana). Técnico: Paulo Turra

Gols: Pablo (19-1º), Canobbio (18-2º) e Vitão (49-2º)

Cartões amarelos: Guilherme Borges, Lagoa, Vitão (Aru). Thiago Heleno, Hugo Moura, Erick (Ath)

Árbitro: André Felipe Olivério

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Tales faz boa jogada na área e rola para trás. Danilo Jordan chuta cruzado. Bento segura.

4 – Canobbio arrisca do bico da área. O goleiro segura.

5 – Tales recebe nas costas de Pedrinho, invade a área e chuta cruzado. Bento defende.

11 – Fernandinho lança. Canobbio recebe na ponta e aciona Khellven, na área. Ele chuta para fora.

19 – Gol do Athletico. Terans lança Vitinho. No bico da área, ele cruza para Pablo, que se atira na pequena área e, de carrinho, finaliza.

33 – Terans chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

40 – Aruko ergue a bola para área três vezes seguidas e a zaga do Athletico sofre para aliviar a pressão.

Segundo tempo

1 – Pênalti para o Athletico. Fernandinho invade a área e tenta a cavadinha. A bola bate no braço de Zé Pedro. Lance polêmico. Terans vai pra cobrança e chuta fraco. O goleiro defende.

8 – Tales chuta de fora da área. Bento cai e rebate pro meio da área. A zaga alivia.

10 – Tales dribla e rola para a entrada da área. Jordan chuta perto, ao lado.

15 – Petrin avança pela direita e cruza rasteiro. Na cara do gol, Rafinha chuta perto, ao lado.

18 – Gol do Athletico. Terans recebe na ponta-esquerda e cruza na medida para Canobbio, livre na área. Ele domina e chuta.

20 – Falta na esquerda. Bola alta para área. André cabeceia perto, ao lado.

26 – Walisson recebe na área e chuta na rede, pelo lado de fora.

42 – Henrique Santos chuta de fora da área. Bento segura no centro.

49 – Gol do Aruko. Falta na direita. Almir cruza. Vitão cabeceia no canto.