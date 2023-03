Briga no Atletiba de 5 de fevereiro (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense foi punido nessa quinta-feira (dia 23) com a perda de seis mandos de campo e multa de R$ 42 mil. A decisão ocorreu em julgamento no Pleno (segunda instância) do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), que avaliou incidentes ocorridos no Atletiba de 5 de fevereiro, na Arena da Baixada.

Em 1º de março, o clube foi julgado em primeira instância, na 3ª Comissão Disciplinar, e acabou absolvido. Na ocasião, os auditores da primeira instância entenderam que o clube tomou medidas para prevenir desordens no estádio. O clube estava denunciado pelo artigo 213 do CBJD, que fala em “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto”, com punição de perda de um a dez mandos de campo e multa de até R$ 100 mil.

Depois do primeiro julgamento, a procuradoria do TJD-PR entrou com recurso e pediu perda de mando de campo.

Na 2ª instância, nessa quinta-feira (dia 23), os auditores aplicaram pena de perda de um mando de campo pelas desordens no estádio e de cinco mandos de campo pela agressão sofrida pelo goleiro reserva do Coritiba, que foi atacado por um torcedor que invadiu o gramado. O Atletiba de 5 de fevereiro foi jogado com torcida única na Arena da Baixada, sem espaço para os visitantes (Coritiba).

O Pleno do TJD-PR determinou que a pena seja cumprida com o clube jogando a 100 km da sua sede e com portões fechados (sem torcida). Ou seja, dessa vez, não valerá o sistema de portões fechados no próprio estádio.

Não há tempo hábil para que o clube cumpra a punição no domingo (dia 26), na partida de volta da semifinal, na Arena da Baixada, contra o Maringá. Com isso, o Athletico teria que cumprir a perda de mando de campo na final do Campeonato Paranaense 2023, caso elimine o Maringá na semifinal. No entanto, a defesa do Athletico pediu que a pena de perda de mando fique para 2024, já que as confusões do jogo Operário x Maringá só foram julgadas em primeira instância ainda — e o jogo que ocorreu antes do Atletiba. O TJD-PR concordou e, com isso, as punição referente aos mandos de campo só poderá ser aplicada em 2024, para não prejudicar um dos eventuais finalistas do Paranaense 2023.

A tendência é que o Athletico também entre com recurso nos próximos dias, levando o caso para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD), no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo, entre com um pedido de efeito suspensivo (medida que anula provisoriamente a punição).

OBJETOS

O Athletico também foi multado em R$ 2 mil por arremessos de objetos em campo no dia do Atletiba.