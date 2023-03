Pablo Siles enfrenta o Coritiba (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O Athletico Paranaense pode emprestar o volante Pablo Siles, 25 anos, para o Vila Nova, de Goiânia. O jogador está fora dos planos da comissão técnica do clube paranaense para 2023 e não atua pelo Furacão desde junho de 2022.

Desde o fim da temporada 2022 e o começo da temporada 2023, o Athletico já reduziu o elenco em 27 jogadores. Desse total, 15 foram emprestados e 12 saíram de outras formas (fim de contrato, venda ou término de empréstimo).

EMPRESTADOS PELO ATHLETICO

Zagueiro: Walber (ABC), Edu (Goiás), Lucas Halter (Goiás), Luan Patrick (Bragantino) e Nico Hernández (Inter)

Lateral–direito: Dani Bolt (Juventude)

Meia: Jader (Atlético Nacional-COL), Bruno Leite (Joinville) e Dudu Scheidt (Operário)

Ponta: Kleiton (Tombense), Daniel Cruz (Juventude), Yago (Ituano) e Jajá (Torpedo-RUS)

Centroavante: Mingotti (Operário) e Jonathan (Athletic-MG)

DEIXARAM O CLUBE

Foram vendidos, saíram em fim de contrato ou término de empréstimo

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral–direito: Orejuela (São Paulo)

Lateral–esquerdo: Nicolas (América-MG) e Abner (Bétis-ESP)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube), Denner (CRB), Davi Araújo (Akritas Chlorakas-CHIPRE), John Mercado (Vilafranquense-POR)

Ponta: Paulo Victor (Ituano) e Vitinho (Bragantino)

SILES

“O Vila Nova está interessado no volante Pablo Siles. Fez proposta pro Athletico. Empréstimo até o final do ano com pagamento de salários meio a meio”, informou a jornalista Monique Vilela.

Pablo Siles foi comprado pelo Athletico em janeiro de 2022, por 500 mil euros, junto ao Danubio, do Uruguai. Ele assinou contrato válido até dezembro de 2025 com o Furacão. Disputou 18 jogos pelo clube paranaense (14 como titular). Marcou um gol e deu uma assistência. Foram apenas cinco partidas no Brasileirão. Em seguida, acabou emprestado para o Cruzeiro. Também não se destacou no clube mineiro – disputou apenas cinco jogos na Série B de 2022.

VILA NOVA

Comandado pelo técnico Claudinei Oliveira (ex-Athletico e Paraná Clube), o Vila Nova terminou a fase de classificação do Campeonato Goiano em terceiro lugar, atrás de Goiás e Atlético-GO. Nas quartas de final, acabou eliminado pelo Anápolis. Na Copa do Brasil, conseguiu a classificação para a segunda fase ao empatar fora de casa com o Real Noroeste-ES. Na Copa Verde, passou pelo Luverdense após empate no tempo normal e vitória na decisão por pênaltis. O elenco conta com o goleiro Vanderlei (39 anos, ex-Coritiba), o volante Ralf (38 anos, ex-Corinthians) e o ponta Guilherme Parede (27 anos, ex-Coritiba). Em 2022, o Vila Nova foi o 13º colocado da Série B nacional.

BISSOLI

Além de Pablo Siles, outro jogador que segue ‘encostado’ no CT do Caju é o centroavante Bissoli, 25 anos. Ele atuou pelo Avaí em 2022, por empréstimo, e foi o artilheiro da equipe no Brasileirão, com 14 gols em 32 jogos. O Athletico recebeu sondagens pelo jogador em 2023, mas ainda não chegou a um acordo para definir o futuro do atleta.