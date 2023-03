VAR na Arena da Baixada, em 2018 (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Geraldo Bubniak)

Athletico Paranaense e Maringá devem ser os responsáveis pela inauguração de uma nova era no futebol paranaense. Segundo informações de bastidores, a Federação Paranaense de Futebol decidiu implantar o árbitro de vídeo, o VAR, a partir das semifinais do Campeonato Paranaense de 2023. Se a informação for confirmada, será a primeira vez que a entidade vai adotar a nova tecnologia.

O jogo de abertura das semifinais está marcado para sábado (dia 19) às 19 horas, no Estádio Willie Davids, em Maringá. No domingo (dia 20) às 16 horas, FC Cascavel e Operário jogam no estádio Olímpico Regional.

Não há informações sobre o custo do VAR no Paranaense. Em outras competições, o valor variou entre R$ 25 mil a R$ 40 mil por jogo.

O árbitro de vídeo, ou VAR, foi aprovado pela International Board em 2016. No Brasil, a tecnologia chegou em 2017.

O Athletico foi o primeiro clube paranaense a disputar uma partida com VAR – foi em outubro de 2018, na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pela Copa Sul-Americana.