Luan Patrick e Neymar, em maio de 2021, em treino da seleção brasileira (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

O Athletico Paranaense pode vender o zagueiro Luan Patrick, de 20 anos, na atual janela de transferências. “O Vasco fez uma proposta pelo zagueiro Luan Patrick, do Athletico-PR. O Bahia também fez. Ambas foram aceitas pelo Furacão e agora cabe ao jogador decidir onde quer jogar. O garoto tem 20 anos e atuou pelo América-MG em 2022”, informou o jornalista Lucas Pedrosa.

Revelado nas categorias de base do Athletico, Luan Patrick tem contrato com o Furacão até 2024. Em 2022, foi pouco utilizado no clube (apenas nove jogos) e acabou emprestado ao América Mineiro – atuou em dez rodadas do Brasileirão.

O jogador está na mira de clubes europeus desde que começou a se destacar nas categorias de base do Athletico Paranaense. O interesse aumentou a partir de 2019, quando o jogador foi campeão do Mundial Sub-17, atuando como titular em todas as partidas da campanha vencedora.

Em julho de 2020, surgiu o interesse do Eitracht Frankfurt, segundo sites europeus. Em julho de 2021, a imprensa italia noticiou que Bologna, Atalanta e Fiorentina estavam de olho no jogador. As reportagens chegaram a citar, na época, o valor de 7 milhões de euros para a compra do zagueiro.

Com o fim da temporada 2022, o interesse dos europeus voltou a ser notícia. Dessa vez, os principais nomes são Bologna e Fiorentina.

HISTÓRIA

Luan Patrick nasceu em Coqueiros do Sul (RS) e começou no futsal. Depois, passou pelas categorias de base de Internacional, Juventude e Figueirense. Chegou ao Athletico em setembro de 2018. Até hoje soma 25 partidas como profissional pelo clube paranaense.

O ELENCO DO ATHLETICO PARA 2023

Goleiros: Bento, Léo Linck e Mycael

Zagueiros: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Matheus Felipe

Laterais–direitos: Khellven e Madson

Laterais–esquerdos: Abner e Pedrinho

Volantes: Fernandinho, Alex Santana, Cittadini, Erick, Hugo Moura, Christian e Bryan García

Meias: Terans e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio, Vitinho, Cuello, Marcelo Cirino e Jajá

Ponta/centroavante: Rômulo

Centroavantes: Pablo, Vitor Roque e Arriagada

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Goleiro: Gabriel Grando (Grêmio)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

Ponta: David (Internacional)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro) e Luan Patrick (América-MG)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Zagueiro: Walber* (ABC)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt* (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes* (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton* (Chapecoense), Paulo Victor* (Ituano) e Daniel Cruz* (Juventude)

Centroavante: Mingotti* (Operário)

*Emprestados pelo Athletico para outros clubes

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (futebol europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco), Luan Patrick (Vasco, Bahia, Bologna ou Fiorentina), Lucas Halter* (Goiás) e Edu* (Goiás) e Nico Hernández* (futebol colombiano)

Volante: Christian* (Cruzeiro, Vasco e Fluminense), Pablo Siles* (Sport ou CSA) e Erick (Internacional)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo), Denner (CRB) e Bruno Leite (Joinville)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax), Julimar* (Náutico), Fabinho* (CRB), Yago* (Vila Nova)

Centroavante: Bissoli (Botafogo ou Al-Ahly-EGI)

*Possíveis empréstimos do Athletico para outros clubes

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)