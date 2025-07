Gaston Benavidez, do Talleres. Foto: divulgação / CA Talleres

O Athletico pode trazer o lateral-direito argentino Gastón Benavídez, que hoje atua pelo Talleres de Córdoba. O jogador disputou a Copa Libertadores desde ano. A informação é do portal Trétis. A posição de lateral é uma das que o clube procura reforços.

Benavídez se profissionalizou no Tiro Federal, em 2014. Em 2017, assinou com o Estudantes Rio Cuarto. Em 2021, foi para o Arsenal de Sarandi. Desde 2022 está no Talleres. Neste ano, soma 16 jogos (12 como titular), com 2 gols e uma assistência. Ele tem contrato com o time argentino até o fim de 2027.

No Talleres, Benavidez disputou quatro partidas da Copa Libertadores deste ano. Atuou nas derrotas para São Paulo (1 a 0), em Córdoba, e para Libertad (2 a 0) no Paraguai. Entrou no decorrer do jogo contra Alianza Lima, do Peru (empate em 2 a 2, em Lima), e Libertad (0 a 0, em casa). Lesionou-se e ficou de fora das duas últimas partidas. O time argentino terminou em último no grupo D, com 4 pontos em 6 jogos.

Em termos estatísticos, Benavidez se destaca nos duelos pelo chão e nos desarmes.

No atual elenco, o Athletico tem quatro laterais-direitos, mas apenas Kauã Moraes tem jogado. Dudu e Hayen Palacios estão lesionados. E Madson, que havia se recuperado de lesão no joelho, sofreu um problema muscular

Outro reforço

Se confirmada, a contratação do lateral será a segunda do Athletico na atual janela de transferências. Antes, o clube trouxe o atacante colombiano Kevin Viveros, de 25 anos.

No sábado, após a derrota para o Coritiba, o técnico Osair Hellmann falou sobre o jogador. “O Athletico fez um grande investimento no Viveros, mas não foi um investimento no escuro. Foi pensado, estudado por característica diferente no grupo, com possibilidade de revenda”, disse ele. “É um dos vice-artilheiros da Libertadores, e que é centroavante”.