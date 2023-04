Paulo Rink: craque do time de 1996 (Crédito: Franklin de Freitas)

O Athletico Paranaense reencontra nesta terça-feira (dia 18) o Atlético Mineiro. O jogo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, será às 21 horas na Arena da Baixada, com transmissão pela ESPN e pelo Star Plus.

Para o Furacão, será o reencontro com um velho algoz. O Atlético Mineiro foi responsável por eliminações históricas e resultados amargos para a torcida do time paranaense.

BRASILEIRÃO 1996

O time de 1996 entrou para a história como o primeiro grande esquadrão da Era Petraglia. O dirigente assumiu o comando do clube em 1995 e conseguiu o acesso à Série A nacional já na sua primeira temporada. Em 1996, o Athletico fez grande campanha na primeira fase, terminando em quarto lugar, sob o comando do técnico Evaristo de Macedo.

Nas quartas de final, o time paranaense enfrentou o Atlético-MG e caiu após derrota por 3 a 1 em Minas Gerais e vitória por 1 a 0 na Arena da Baixada. O Furacão contava na época com o goleiro Ricardo Pinto, o lateral-direito Alberto, os zagueiros Andrei e Jorge Luiz, o volante Alex Lopes, os meias Luiz Carlos, Jean Carlos e Piekarski, e os atacantes Oséas e Paulo Rink.

LIBERTADORES 2000

O Athletico Paranaense chegou à Libertadores pela primeira vez em 2000, após vencer a Seletiva de 1999. Na primeira fase da competição continental, o Furacão terminou com a melhor campanha de todos os grupos, empatado com o América de Cali (cinco vitórias e um empate). Nas oitavas de final, pegou o Atlético-MG e acabou eliminado nos pênaltis – derrota por 1 a 0 fora e vitória por 2 a 1 na Arena da Baixada.

O Furacão de 2000 já era a base do time que seria campeão brasileiro em 2001 e contava com o goleiro Flávio, o lateral-direito Luisinho Netto, os zagueiros Gustavo e Reginaldo, o lateral-esquerdo Fabiano, os volantes Cocito e Kleberson, os meias Silas, Kelly e Adriano Gabiru, e os atacantes Kleber Pereira e Lucas.

COPA DO BRASIL DE 2021

O Atlético-MG voltou a ser algoz do Athletico na final da Copa do Brasil de 2021. O supertime comandado pelo técnico Cuca venceu das duas partidas da final: 2 a 1 e 4 a 0. O Galo contava com Hulk, Diego Costa, Keno, Zaracho, Guilherme Arana, Eduardo Vargas, Nacho Fernández e Mariano

Copa do Brasil 2021 (1×2 e 0x4).

Assim com as equipes de 1996 e de 2000, o Athletico de 2021 também entrou para a história, conquistando o título da Copa Sul-Americana, sob o comando do técnico Alberto Valentim e com elenco com Nikão, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Santos, Abner, Terans, Khellven e Erick.