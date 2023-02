Matheus Felipe (Crédito: Divulgação/José Tramontin/athletico.com.br)

O Athletico Paranaense volta a campo nesta quarta-feira (dia 8) às 20 horas. O duelo será contra o Cianorte, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense, no estádio Albino Turbay. O time da capital defende a liderança, com 19 pontos, e já está classificado para as quartas de final. Agora, joga apenas pelas vantagens do regulamento (adversário teoricamente mais frágil nas quartas e mando de campo do segundo jogo das fases eliminatórias). A equipe do Interior está na quarta colocação, com 13 pontos e ainda luta pela vaga.

O técnico Paulo Turra não vai contar com oito jogadores na partida. O volante Erick e o ponta Vitinho não viajaram para o Interior devido ao desgaste físico excessivo. O lateral-direito Madson sofreu lesão muscular na coxa e também ficou em Curitiba, em recuperação. As informações são da jornalista Monique Vilela.

A lista de ausências tem cinco suspensos pela expulsão no clássico Atletiba: os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, o meia Terans, o lateral-esquerdo Pedrinho e o volante Christian (que vem sendo usado como meia).

A novidade na relação é o zagueiro Kaique Rocha, 21 anos, recém-contratado e que ainda não estreou.

O técnico Paulo Turra deve manter o esquema tático 4-2-3-1, com Canobbio (direita) e Cuello (esquerda) pelos lados do campo (extremos). E Vitor Bueno é o mais cotado para atuar como meia ofensivo centralizado.

Clique aqui para saber mais sobre o Cianorte.

CIANORTE x ATHLETICO

Cianorte: Neto; Adriano Junior, Felipe Trevisan, Handerson e Nicolas; Renan Areias e Nathan; Luiz Fernando, Caio Cunha e Raul; Joanderson. Técnico: Alexandre Gallo

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Fernandinho e Alex Santana (Cittadini); Canobbio, Vitor Bueno e Cuello; Pablo. Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Local: Estádio Albino Turbay, em Cianorte, às 20 horas

TV: NSports, Furacão Live e OneFootball