Torcida do Athletico na Arena (Crédito: Valquir Aureliano)

O Athletico Paranaense comunicou nessa terça-feira (dia 7) pela manhã que cerca de 19 mil sócios já tinham reservado suas cadeiras na Arena da Baixada para o jogo de domingo. O time recebe o São Joseense às 19h30, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense.

Os sócios pagam mensalidades e, em troca, podem entrar gratuitamente no estádio. No entanto, precisam fazer o chamado ‘check-in’ na semana da partida. Para o jogo deste domingo, o prazo termina às 19 horas de quarta-feira. Depois disso, as cadeiras não reservadas serão vendidas para o público geral.

DOBRO DO ANO PASSADO

No Paranaense de 2022, o Athletico teve média de 9.665 pagantes por jogo como mandante. Agora, tem mais que o dobro do ano passado, com 22.197, considerando os seis jogos em casa em 2023 (dois sem cobrança de ingressos e quatro sem punição). Se contar apenas com as partidas com cobrança de ingresso, a média deve chegar aos 20 mil neste fim de semana, com a previsão de casa cheia contra o São Joseense.

No ranking de público pagante, o Athletico tem a segunda maior média do Campeonato Paranaense, com 15.989 por jogo. O Coritiba lidera com 20.568. Nesse ranking, não é considerado o público dos jogos com perda de mando de campo, quando apenas mulheres e crianças tiveram acesso ao estádio e doaram 1 kg de alimento. Não houve venda de ingressos nessas partidas, que faziam parte de punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) por brigas de torcida em jogos de 2022.

MÉDIA DE PÚBLICO PAGANTE NO PARANAENSE 2023

Não inclui jogos sem cobrança de ingresso (por perda de mando de campo)

Clube Média do público pagante Jogos como mandante Coritiba 20.568 5 Athletico 15.989 4 Maringá 5.113 5 Operário 3.866 6 Aruko 1.884 5 Cianorte 1.507 5 Rio Branco 1.485 5 FC Cascavel 1.480 4 São Joseense 947 6 Londrina 895 6 Azuriz 758 5 Foz do Iguaçu 675 5

JOGOS NA ARENA

Público pagante na temporada 2023

13.977 Azuriz

29.057 Coritiba

10.657 Operário

10.263 FC Cascavel

MULHERES

O Athletico cumpriu perda de dois mandos de campo no início do Paranaense 2023. Contra Maringá e Foz, o clube não pode vender ingressos nem permitir a entrada de sócios. Pela punição, só mulheres e crianças tinham direito de acesso à Arena da Baixada, com a doação de 1kg de alimento. O estádio recebeu 37.197 pessoas contra o Foz e 32.031 contra o Maringá. Somando esses dois jogos com os quatro demais com cobrança de ingressos, a média do Athletico em 2023 é de 22.197 pessoas por partida.

Já o Coritiba só teve uma partida de perda de mando de campo em 2023. Cumpriu contra o Aruko e recebeu 8.871 mulheres e crianças no Couto Pereira. Contando aquele jogo com os demais cinco com cobrança de ingresso, a média do clube em 2023 é de 18.618 pessoas por partida.

RECORDE

A melhor marca de 2022 do Athletico na Arena da Baixada foi contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, com 38.054 pagantes. O recorde histórico do Furacão no estádio ocorreu na final da Copa Sul-Americana 2018, com 39.618 pagantes.

CHECK-IN

O check-in dos Sócios Furacão para o jogo de domingo teve início na segunda-feira (6) às 10h. Ele deve ser feito pelo site checkin.athletico.com.br. O prazo vai até as 19 horas desta quarta-feira (08/03). O clube ainda não divulgou como será a venda de ingressos para esta partida.