A Federação Paranaense de Futebol divulgou nessa segunda-feira (dia 13) as datas e horários dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Paranaense 2023. O Athletico vai enfrentar o Maringá no próximo sábado (dia 18), às 19 horas, no Estádio Willie Davids. A partida de volta ainda não foi agendada, mas será em 25 ou 26 de março (sábado ou domingo), na Arena da Baixada.

Na outra semifinal, o primeoro duelo entre Operário e FC Cascavel será domingo às 16 horas, no estádio Olímpico Regional.

O Athletico comemorou a marcação do jogo para sábado, por dois motivos. Um deles é contar com ‘reforços’ de seleção. Outro é a logística.

Os ‘reforços’ serão as presenças do centroavante Vitor Roque, do goleiro Mycael e do ponta Canobbio na partida de sábado. Os três foram convocados para amistosos de seleções e precisam se apresentar às equipes nacionais no domingo. Canobbio foi chamado para defender o Uruguai contra Japão (24 de março) e Coreia do Sul (28 de março). Os dois novatos brasileiros, de 18 anos, vão defender a seleção no amistoso contra o Marrocos, em 25 de março, em Tânger.

Em relação à logística, o Athletico prefere sábado porque a melhor opção de transporte para o fim de semana é um voo Curitiba-Maringá na sexta-feira.

Já o Maringá tinha preferência pelo domingo, já que vai atuar pela Copa do Brasil nesta terça-feira (dia 14), no Willie Davids, contra o Marcílio Dias.