Ademir (Crédito: Divulgação/Pedro Souza/Atlético)

O Athletico Paranaense está buscando reforços para as pontas após as saídas de Jajá para o Torpedo Moscou e de Vitinho para o Bragantino. O principal nome na lista de reforços até o momento é o de Ademir, 28 anos, do Atlético-MG.

O jogador vem sendo pouco utiliado em 2023 – atuou por apenas 84 minutos até agora, entrando em três partidas do Campeonato Mineiro. Ele tme contrato com o clube mineiro até dezembro de 2024.

Canhoto, Ademir costuma atuar pelo lado direito do setor ofensivo. O auge dele ocorreu no Brasileirão em 2021, quando foi o quarto melhor jogador da competição no ranking WhoScored, atrás apenas dos atacantes Bruno Henrique (Flamengo), Hulk (Atlético-MG) e Artur (Bragantino). Na mesma edição, terminou em quarto lugar na artilharia, com 13 gols em 31 jogos, atrás apenas de Hulk, Gilberto (Bahia) e Michael (Flamengo).

HISTÓRIA

Ademir terminou as categorias de base na Patrocinense-MG, onde estreou profissionalmente em 2015. Antes, teve uma passagem pela base do Benfica, de Portugal. A partir de 2016, rodou por Andraus, Jaraguá e Nacional-SP até chegar ao América-MG em 2018. Desde então, somou 32 gols em 121 jogos pelo clube mineiro.

Depois de duas excelentes temporadas (2020 e 2021), Ademir foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2022, a custo zero, em fim de contrato.

No Atlético, atuou em 61 jogos na temporada 2022 – 28 como titular. Marcou oito gols e fez uma assistência.

ELENCO

O Athletico conta com Canobbio, Cuello, Julimar e Reinaldo para as pontas. Os meias Vitor Bueno e Terans também têm sido usados pelas pontas. Os atacantes Rômulo e Marcelo Cirino normalmente jogam centralizados, mas são usados pelas pontas com frequência.

Para não ficar com poucas opções para as pontas, o Athletico estuda a contratação de Thiago Andrade, do New York City, da Major League Soccer, a principal liga dos Estados Unidos. Em abril de 2021, ele foi comprado por US$ 1,7 milhão. Revelado na base do Fluminense, o jogador é destro e costuma atuar pela ponta-esquerda. Soma 79 jogos, 12 gols e 6 assistências na carreira profissional.