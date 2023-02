Vitor Roque (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense terá tempo de sobra para treinar em fevereiro e março. A partir de agora, o time só vai jogar no fim de semana nas próximas seis semanas. Todos os meios de semana estarão livres para treinamento.

“Os treinamentos estão alinhados e, depois do confronto contra o Londrina, teremos semanas de confrontos apenas no final de semana. Isso, para nós, é maravilhoso, porque vamos poder treinar muito em todos os sentidos”, disse o técnico Paulo Turra, em entrevista coletiva.

No próximo domingo, o Athletico enfrenta o Londrina no domingo, no estádio do Café, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Em seguida, todas as partidas da competição estadual serão nos fins de semana, todas em eliminatórias em ida e volta. As datas são 5 e 12 de março (quartas de final), 19 e 26 de março (semifinais) e 2 e 9 de abril (finais).

O Athletico só volta a ter jogos no meio de semana em abril, com o início da fase de grupos da Copa Libertadores. O sorteio das chaves será em 22 de março.

Na Copa do Brasil, o Athletico estreia na terceira fase, em 12 de abril. E o Campeonato Brasileiro só começa em 15 de abril.

DM

O intervalo maior entre os jogos ajuda a comissão técnica do Athletico a recuperar jogadores lesionados. Estão em recuperação o goleiro Bento, o lateral-esquerdo Fernando, o lateral-direito Madson, o volante Erick e os atacantes Marcelo Cirino e Rômulo.