Paulo Turra, técnico do Athletico (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, repetiu a escalação nas três primeiras rodadas do Campeonato Paranaense. A única alteração na equipe titular foi da primeira para segunda rodada, quando o zagueiro Thiago Heleno voltou ao time, após se recuperar de problema de saúde, entrando no lugar de Matheus Felipe.

Fora isso, a única alteração apresentada nas três partidas foi a lista de substitutos. Nos três jogos, usou as substituições para colocar em campo nove diferentes jogadores: os volantes Alex Santana, Bryan García, Hugo Moura e Christian, os meias Vitor Bueno e Léo Cittadini, os pontas Julimar e Jajá, e o centroavante Rômulo.

A partir da próxima quarta-feira (dia 25), porém, Paulo Turra deve fazer alterações no time titular. “Eu posso adiantar que a partir de quarta-feira nós vamos fazer algumas mudanças”, avisou, em entrevista coletiva. “Dentro do nosso planejamento, chegamos no limite dos jogos com a equipe base, com a equipe padrão. A partir de agora, vamos fazer mudanças. Não garanto quantas serão, mas a gente vai mudar. Neste segundo estágio é importante agora conseguir dar jogo a outros jogadores”, afirmou.

“Vale ressaltar que até hoje, neste três jogos, foram utilizados 21 jogadores. A partir do próximo jogo, a tendência é que a equipe que inicia o jogo possa ter modificações em relação aos três primeiros jogos. Isso mostra que temos um plantel muito bom”, comenotu o treinador.

Turra não citou nomes. A tendência é que os quatro ou cinco jogadores com maior desgaste físico fiquem fora do time titular.

Uma provável escalação para quarta-feira é Bento; Madson (Khellven), Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno (Matheus Felipe) e Fernando (Pedrinho); Hugo Moura (Erick) e Alex Santana (Fernandinho); Canobbio, Vitor Bueno (Terans) e Jajá (Vitinho); Rômulo (Pablo).

Dos 29 inscritos no Campeonato Paranaense, os jogadores que ainda não atuaram são os laterais Madson e Fernando, os goleiros Léo Linck, Mykael e Gabriel Pereira, o zagueiro Zé Ivaldo, o ponta Cuello e o centroavante Vitor Roque.

Mykael e Vitor Roque estão com a seleção brasileira sub-20, na disputa do Sul-Americano da categoria.

Cuello se recuperava de lesão e deve voltar na quarta-feira.

Ainda não foram inscritos no Paranaense – o prazo termina em 10 de fevereiro – o atacante Marcelo Cirino (lesionado) e o centroavante Arriagada, que veio do Colo-Colo.

O ELENCO DO ATHLETICO EM 2023

Goleiros: Bento, Léo Linck, Mycael e Gabriel Pereira

Zagueiros: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Matheus Felipe

Laterais–direitos: Khellven e Madson

Laterais–esquerdos: Fernando e Pedrinho

Volantes: Fernandinho, Alex Santana, Cittadini, Erick, Hugo Moura, Christian e Bryan García

Meias: Terans e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio, Vitinho, Cuello, Marcelo Cirino e Jajá

Ponta/centroavante: Rômulo

Centroavantes: Pablo, Vitor Roque e Arriagada