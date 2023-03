Sorteio da Libertadores (Crédito: Reprodução/Youtube/Conmebol)

O Athletico Paranaense vai enfrentar Libertad (Paraguai), Alianza Lima (Peru) e Atlético-MG na fase de grupos da Copa Libertadores 2023. O clube paranaense ficou no Grupo G, com essas três equipes. A definição dos grupos ocorreu em sorteio na sede da Conmebol, nessa segunda-feira (dia 27) à noite.

A estreia do Athletico na competição será na próxima semana (em 4, 5 ou 6 de abril), em Lima, contra o Alianza Lima.

A TABELA DO ATHLETICO

1ª rodada (4, 5 ou 6 de abril) – Alianza Lima x Athletico

2ª rodada (18, 19 ou 20 de abril) – Athletico x Atlético-MG

3ª rodada (2, 3 ou 4 de maio) – Libertad x Athletico

4ª rodada (23, 24 ou 25 de maio) – Atlético-MG x Athletico

5ª rodada (6, 7 ou 8 de junho) – Athletico x Libertad

6ª rodada (27, 28 ou 29 de junho) – Athletico x Alianza Lima

COMO FICARAM OS GRUPOS

GRUPO A

Flamengo

Racing-ARG

Aucas-EQU

Rublense-CHI

GRUPO B

Nacional-URU

Internacional

Metropolitanos-VEN

Indep. Medellín-COL

GRUPO C

Palmeiras

Barcelona-EQU

Bolívar-BOL

Cerro Porteño-PAR

GRUPO D

River Plate-ARG

Fluminense

Strongest-BOL

Sporting Cristal-PER

GRUPO E

Ind. Del Valle-EQU

Corinthians

Argentino Juniors-ARG

Liverpool-URU

GRUPO F

Boca Juniors-ARG

Colo-Colo-CHI

Monagas-VEN

Deportivo Pereira-COL

GRUPO G

Athletico Paranaense

Libertad-PAR

Alianza Lima-PER

Atlético-MG

GRUPO H

Olimpia-PAR

Atlético Nacional-COL

Melgar-PER

Patronato-ARG

Para avançar na competição, o Athletico precisa terminar entre os dois primeiros lugares do grupo. Os confrontos das oitavas serão definidos em sorteio.

SORTEIO

A Conmebol dividiu as 32 equipes classificadas em quatro potes, de acordo com a classificação no ranking de clubes da entidade. Sétimo colocado no ranking, o Athletico é um dos cabeças de chave e está no Pote 1.

Cada um dos grupos foi formado por um time de cada pote. Clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo, com exceção dos classificados via fase preliminar. Desta forma, o Atlético Mineiro era o único que poderia enfrentar outro adversário brasileiro na fase de grupos.

Pote 1

Athletico Paranaense (Brasil)

Flamengo (Brasil)

River Plate (Argentina)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Nacional (Uruguai)

Independiente del Valle (Equador)

Olimpia (Paraguai)

Pote 2

Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Internacional (Brasil)

Barcelona (Equador)

Racing (Argentina)

Corinthians (Brasil)

Colo-Colo (Chile)

Fluminense (Brasil)

Pote 3

Bolívar (Bolívia)

The Strongest (Bolívia)

Melgar (Peru)

Alianza Lima (Peru)

Argentinos Juniors (Argentina)

Metropolitanos (Venezuela)

Aucas (Equador)

Monagas (Venezuela)

Pote 4

Liverpool (Uruguai)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Ñublense (Chile)

Patronato (Argentina)

Atlético Mineiro (Brasil)

Sporting Cristal (Peru)

Cerro Porteño (Paraguai)

Independiente Medellín (Colômbia)