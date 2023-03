Mario Celso Petraglia (Crédito: Geraldo Bubniak)

O Athletico Paranaense vai tentar em 2023 chegar ao primeiro título invicto da Era Petraglia. Desde 1995, quando o dirigente assumiu o comando do clube, foram 15 troféus em competições importantes, mas nenhum com invencibilidade do início ao fim do torneio.

Em 2023, o time comandado pelo técnico Paulo Turra segue invicto após 12 partidas. E está a cinco jogos do título – um pelas quartas de final, dois pelas semifinais e dois pelas finais.

Desde 1995, Petraglia conquistou com o clube 15 títulos: nove estaduais, duas edições da Copa Sul-Americana, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Série B e uma Seletiva da Libertadores. Ele ficou no comando do Furacão por 25 anos. Ficou afastado do clube por três anos, entre 2009 e 2011, quando Marcos Malucelli era o presidente.

OS TÍTULOS DE PETRAGLIA

25 anos no comando do clube*

1 Brasileirão

2 Sul-Americana

1 Copa do Brasil

1 Série B

1 Seletiva da Libertadores

9 Paranaenses

Média: 2 títulos a cada 3 anos

*O dirigente não comandou o clube de 2009 a 2011

OS TÍTULOS SEM PETRAGLIA

74 anos

17 Paranaenses

Média: 2 títulos a cada 9 anos

Fundado em 1924, o Athletico conquistou 26 campeonatos estaduais – 17 deles sem a participação de Mario Celso Petraglia. Desses 17, dois foram de forma invicta: em 1929 (12 vitórias e dois empates) e 1936 (dez vitórias e três empates).

LEVAIN/CONMEBOL

A lista de títulos não considera a ex-Copa Suruga (Levain/Conmebol Cup), disputada em jogo único, entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Copa da Liga Japonesa. Em 2019, o Athletico ergueu esse troféu derrotando por 4 a 0 o Shonan Bellmare.

A relação também não considera competições disputadas com equipes alternativas, como a Copa Paraná e a Copa Sesquicentenário, torneios preparativos (como Marbella Cup, Shaka Hislop Cup e Torneio Início, por exemplo) ou troféus referentes a conquistas de turnos (Taça Caio Júnior, Taça Dirceu Krüger ou Liga Curitibana, por exemplo).